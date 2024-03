Bad Sachsa. Benefiz-Aktion in Bad Sachsa ist ein großer Erfolg. So soll das Geld in der beliebten Touristenattraktion im Südharz genutzt werden.

Historische Aufnahmen aus Bad Sachsa bewundern – und gleichzeitig etwas Gutes tun: seit dem Jahr 2003 gibt Margitta Wedler bereits einen Jahreskalender mit besonderen Bildern der Uffestadt heraus und sammelt dabei mit dem Team St.-Nikolai-Apotheke freiwillige Spenden ein, die immer für den Erhalt einer der Touristenattraktionen der Stadt, den Märchengrund, eingesetzt werden. Zur Übergabe der Gelder durch Apotheker Dr. Jonas Wedler an den Vorstand des Fördervereins konnte man eine Premiere präsentieren: Das extrem gute Ergebnis aus dem Vorjahr konnte wiederholt werden, wieder konnte man 2.000 Euro an die Vereinsvorsitzende Margitta Wedler und ihren Stellvertreter Lutz Hasselkus übergeben.

Spenden für den Märchengrund: So verläuft die Aktion in Bad Sachsa

Das Besondere dabei: 1.900 Euro wurden nur an Spenden durch das Team der Apotheke eingeworben, 100 Euro gab der Apotheker aus dem Südharz selbst noch hinzu, um die Summe aufzurunden. „Es ist wirklich eine beachtenswerte Leistung. Denn wie in all den Jahren auch muss niemand etwas geben, der Kalender ist kostenlos, die Spende aber natürlich gern gesehen“, beschreibt Margitta Wedler. Die Kosten für den Druck sind dabei auch eine Spendenleistung - die, wie in den zwei Jahrzehnten bislang immer, von der Apotheke in Bad Sachsa übernommen wurden.

Im Museum Märchengrund Bad Sachsa findet auch regelmäßig ein Märchentag statt, bei dem die Gäste im Südharz auf Märchenfiguren treffen können. © Bad Sachsa | Thorsten Berthold

„Natürlich bleibt es dabei, dass die Gelder aus der Kalenderaktion ausschließlich für die historischen Märchenspiele verwandt werden“, betonte Margitta Wedler. Denn im Jahr 2024 wird einiges an Geld in Deutschlands ältestem Märchenpark bewegt, die Anlage wird dank 100.000 Euro an Fördergeldern aus dem Leader-Programm sowie eigenen Mitteln der Stadt Bad Sachsa komplett saniert bzw. neu aufgestellt. Die Arbeiten hier sollen noch im Frühjahr starten und vermutlich bis in den Sommer hineindauern. „Wir gehen davon aus, dass diese Saison eine Öffnung schwierig wird“, beschreiben Lutz Hasselkus und Margitta Wedler ihre Erwartung.

Neu wird in diesem Jahr werden, wer die Geschicke des Märchengrunds in Bad Sachsa leitet. Nachdem Ende des Jahres 2023 die langjährigen Pächter aus gesundheitlichen Gründen ausgeschieden waren, hatte die Stadtverwaltung Anfang dieses Jahres eine Ausschreibung gestartet, die vor wenigen Tagen endete.

So können Interessierte sich für den Märchengrund Bad Sachsa einsetzen:

Im Jahr 2018 wurde ein eigener Förderverein für den Märchenpark im Katzental gegründet.

für den Märchenpark im Katzental gegründet. Ziel ist es, den Märchengrund langfristig zu erhalten. Dazu zählt der Vorstand beispielsweise die Unterstützung durch Arbeitseinsätze oder finanzielle Hilfen.

durch Arbeitseinsätze oder finanzielle Hilfen. Ansprechpartner beim Förderverein sind die Vorsitzende Margitta Wedler sowie Uta Hasselkus (Schatzmeisterin) und deren Ehemann Lutz Hasselkus (2. Vorsitzender).

Die Geschichte des Märchengrunds im Südharz:

1910: Der Kunstmaler Gustav Schaub baut die Katzenstein-Mühle mit bunten, mechanisch angetriebenen Figuren, danach entsteht das Hexenhaus mit Hänsel und Gretel.

1914: Der Erste Weltkrieg unterbricht den Anlagenausbau, das Hexenhäuschen wird zerstört. 1924-26 wird es wieder hergerichtet.

1928: Das Märchen Rotkäppchen und der Wolf in einer 5-teiligen Spielfolge kommt dazu.

1932: Wasser, das im Katzental fließt, treibt die Märchengrundmühle an.

1933: Ein hoher Felsen erhält das Natursteingebäude für Schneewittchen und die 7 Zwerge. Das Rotkäppchenhaus wird nach einem Brand 1935 noch schöner wiederaufgebaut

1944: Gustav Schaub stirbt am 27. November. Trotz Zweiten Weltkrieg bleibt der Märchengrund geöffnet, aber die Anlage wird fast vollständig zerstört.

1949: Der älteste Sohn, Albert Schaub, baut den Park mit optimierter Technik wieder auf.

1950: Wiedereröffnung vom Märchengrund mit 3 Märchenspielen und Märchengrundmühle.

1989: Familie Barke übernimmt den Betrieb bis zum Jahr 2000.

2003: Familie Zaulig übernimmt den Betrieb.

2010: Zum 100. Geburtstag wird der Märchengrund mithilfe des Harzklubs und Spenden renoviert und mit Gemälden von Jutta Müller bereichert. Die Restaurierung dauert von 2009 bis 2011, am 22. Mai 2011 wird ein Gedenkstein enthüllt.

2013: Ehepaar Conrad übernimmt den Betrieb.

2015: Familie Hinrichs übernimmt den Betrieb und belebt den Park mit neuen Attraktionen.

2018: Am 6. März wird von 16 Mitgliedern ein Förderverein gegründet.

2021: Einstufung als Freilichtmuseum vom Gesundheitsamt des Landkreises Göttingen.

2021: Neuer Vorstand übernimmt den Förderverein.

2023: Das Ehepaar Hinrichs kündigt an, die Pacht aus gesundheitlichen Gründen zum Ende des Jahres 2023 abzugeben.

2023: Die Stadtverwaltung Bad Sachsa treibt die Planungen zur Neugestaltung des Parks mit dem Förderverein voran, unter anderem Fördermittel aus dem Leader-Projekt werden beantragt.

2023: Die Zusage für die Leadermittel kommt Anfang Dezember 2023, 100.000 Euro erhält die Stadtverwaltung.

2024: Die Ausschreibung für einen neuen Pächter der Anlage erfolgt

