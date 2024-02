Bad Sachsa. Neustart für den Märchengrund Bad Sachsa: Deutschlands ältester Märchenpark wird grundlegend saniert. Was noch fehlt, ist ein Pächter.

Wer Märchen mag, der kommt an der Stadt Bad Sachsa nicht vorbei. Der Märchengrund gilt als der älteste Märchenpark in ganz Deutschland. Und das Jahr 2024 soll so etwas wie die Renaissance der Anlage werden. Dank Fördergeldern aus dem Leader-Programm und eigenen Mitteln wird die Anlage grundlegend saniert. Was jetzt noch fehlt, ist ein neuer Betreiber, nachdem die langjährigen Pächter Ende vergangenen Jahres krankheitsbedingt aufgehört haben. Wer will, kann sich für diesen Job ab sofort bei der Stadtverwaltung in Bad Sachsa bewerben.

Märchengrund Bad Sachsa: Diese Aufgaben sind vom Pächter zu erledigen

Konkret sucht man einen Pächter, „welcher das Objekt mit Herz und Verstand bewirtschaftet“, heißt in der Mitteilung aus dem Südharz. Als passend zur Anlage, eine Märchenprinzessin, ein Märchenprinz oder Paar. Konkret geht es darum, dass wer auch immer die Anlage übernimmt, deren Pflege zu übernehmen hat, wie auch kleinere Reparaturen.

Zum 100-jährigen Bestehen der Anlage wurde am Eingang ein Gedenkstein aufgestellt. © Berthold, Thorsten

Aber das ist nicht alles, was die Aufgabe im Katzental am Fuß des Ravensbergs ausmacht. Die Aufgabe soll auch mit Leidenschaft gelebt werden. Was das bedeutet, zeigten die ehemaligen Pächter, das Ehepaar Hinrichs, insbesondere in Bezug auf Kinder, für die sie sich immer wieder regelmäßigen Veranstaltungen wie Märchentage, aber auch das Vorlesen von Märchen vor Ort oder aber das Eintauchen in andere Welten dank verschiedener Kostüme begeisterten neben der Betrachtung der historischen Märchenspiele.

Das sind die Konditionen für den neuen Pächter vom Märchengrund:

Die Pacht beträgt monatlich 50 Euro und ist zum 1. jeden Monats zu zahlen

Die Nebenkosten wie Strom, Wasser, Abwasser und Müllgebühren sind vom Pächter zu tragen

Die Bewerbung ist bis zum 29. Februar per E-Mail an nora.spallek@bad-sachsa.de zu richten

Die komplette Ausschreibung ist hier nachzulesen: http://tinyurl.com/2xvv88t5

Als erster Schritt steht aber erst einmal die grundlegende Sanierung des Märchengrunds in Bad Sachsa. Im vergangenen Jahr genehmigte hierzu die Leader Region Osterode am Harz 100.000 Euro für die Sanierung des Freilichtmuseums im Südharz. Hinzu kommen noch weitere Gelder, die die Kommune bereitstellt. Ab dem 1. März plant die Stadt Bad Sachsa mit den eigentlichen Arbeiten zu beginnen. In diesem Zusammenhang betonte Bürgermeister Daniel Quade im Gespräch mit dem Harz Kurier: „Auch wenn wir natürlich Arbeiten parallel vornehmen lassen werden, vor dem Spätsommer werden diese wohl nicht beendet sein.“ Sprich: Die Saison 2024 wird wohl im groben die Anlage nicht öffnen können.

Empfohlener externer Inhalt An dieser Stelle befindet sich ein externer Inhalt von Youtube, der von unserer Redaktion empfohlen wird. Er ergänzt den Artikel und kann mit einem Klick angezeigt und wieder ausgeblendet werden. Externer Inhalt Ich bin damit einverstanden, dass mir dieser externe Inhalt angezeigt wird. Es können dabei personenbezogene Daten an den Anbieter des Inhalts und Drittdienste übermittelt werden. Mehr dazu in unserer Datenschutzerklärung Mehr anzeigen

Die Sanierung im Märchengrund umfasst folgende Maßnahmen (Auszug):

Umfassende Überholung der Elektronik

Technische Neuprogrammierung aller Märchenspiele und Optimierung der interaktiven Elemente

Überprüfung und Erneuerung der Beleuchtung

Instandsetzung/Erneuerung der Zaunanlage

Bau von drei neuen Brücken

Innenausbau/Instandsetzung der großen Hütte

Komplette Überarbeitung des Eingangstores

Erstellung hochwertiger Schilder für die Märchenspiele und dem „Märchen-Quiz/Rätsel“ entlang der Wege; mehrsprachig auf Deutsch, Niederländisch und Englisch)

Restaurierung aller Märchenspiele inklusive Überdachung

Anschaffung einer digitalen Info-Stele mit Hintergrundinformationen zur Entstehungsgeschichte des Märchengrundes und zum Initiator/Künstler

Anschaffung neuer Spielgeräte für den Spielplatz

Auch interessant