Bad Sachsa. Wanderfreude kehrt zurück: Weg zur Burgruine Sachsenstein im Südharz wird freigegeben. Das haben die Landesforsten investiert.

Gute Nachrichten für Wanderer: Das Niedersächsische Forstamt Lauterberg hat das gesperrte Teilstück des Karstwanderweges repariert. „In Kürze wird der Waldweg zur Burgruine Sachsenstein bei Bad Sachsa wieder freigegeben“, teilen die Verantwortlichen in einer Pressemitteilung mit.

Starkregen im Winter sorgt für Schäden in Bad Sachsa

Die Reparatur war notwendig geworden, da die Starkregen im Winter den Weg beschädigt hatten. Eine Fachfirma war zuletzt mit schwerem Gerät im Einsatz, um den eingebrochenen und ausgewaschenen Weg wieder herzurichten. „Jetzt muss das mit Material ausgebesserte Teilstück noch abtrocknen und nachdichten, dann können wir zum Wochenende den Weg freigeben“, stellt Revierleiter Andreas Quandt in Aussicht.

Der Wanderweg am Ortsausgang von Bad Sachsa befindet sich am Fuße des Blumenbergs in der Revierförsterei Walkenried. Nach Angaben von Förster Andreas Quandt waren größere Bereiche des Hangweges infolge des aufgeweichten Bodens abgerutscht oder eingebrochen. Der Förster hatte das nicht begehbare Teilstück durch Absperrband gesichert.

10.000 Euro werden die Reparatur im Südharz investiert

Der Forstmann von den Niedersächsischen Landesforsten bittet Waldbesucher, die noch bestehende Absperrung genauso vorbildlich zu respektieren, wie in den zurückliegenden Wochen. Wegebauspezialisten vom Forstamt Seesen hatten die Wasserschäden am Waldweg begutachtet und die Sanierung in Auftrag geben. Die Landesforsten investieren an dieser Stelle rund 10.000 Euro in die Wiederherstellung des beliebten Wanderweges.

