Tettenborn. Neuheit im Südharz: Nastasja Lieberum bietet in ihrem Geschäft in Tettenborn alles für das Zuhause, den Garten und Tiere.

Vom Einkaufswagen zum Chefsessel: Start-up-Flair in Bad Sachsa

Neueröffnung in Tettenborn: Kiebitz Markt Grüne Ecke wird Treffpunkt für Garten- und Tierfreunde

Zum Start des neuen Marktes gibt es Angebote und eine Aktion zugunsten der Feuerwehr

Ob Gartenbesitzer, Hundehalter oder aber Hobbyhandwerker – für die alle gibt es ab dem 8. März in Tettenborn wieder eine neue Anlaufstation. Nastasja und Christian Lieberum eröffnen an diesem Tag ihren „Kiebitz Markt Grüne Ecke“, ein Fachgeschäft für Haus, Tier und Garten. Der Standort in der Nüxeier Straße 2 ist dabei kein Unbekannter, war dort doch über viele Jahre ein Fachgeschäft mit ähnlichem Sortiment geöffnet, dass Ehepaar aus Bad Sachsa schließt somit eine Lücke in der Versorgung wieder. Dass es dazu kam, ist eine Geschichte, wie sie nur das Leben schreibt – mit Zufällen und dem richtigen Timing.

Fachgeschäft in Bad Sachsa: Von der Kundin zur Betreiberin

Im Falle von Nastasja und Christian Lieberum spielt zudem der Monat März eine besondere Rolle bei der Entwicklung ihres Unternehmens. Im März 2018 eröffnete Christian Lieberum seinen Handwerks- und Montageservice. Mit durchschlagendem Erfolg, der aber auch für Platzprobleme sorgte. Und gerade hier kommt der Zufall ins Spiel. Bei einer privaten Feier wurde ihm der Kontakt, zu dem für den Verkauf des Grundstücks Verantwortlichen, hergestellt.

Wie aber kam es dazu, dass das Fachgeschäft öffnet? Hier hatte die künftige Betreiberin Nastasja Lieberum fast schon eine Vorahnung. Sie selbst kaufte in dem alten Geschäft immer ihr Hühnerfutter. Drei Jahre ist es her, also sie hörte, dass es Überlegungen über eine Schließung gibt. „Damals habe ich gesagt, dass wenn dicht gemacht wird, sie an mich denken können. Ich mache dann weiter“ - und exakt das wird nun am Wochenende 8. und 9. März mit der Eröffnung ihres Marktes auch wirklich passieren. Dass der Bedarf da ist, dessen ist sich Ehepaar Lieberum sicher: „Wir haben immer wieder gehört, dass so ein Markt in einer ländlichen Gegend fehlt.“

Lieferanten per Zufall gefunden

Fehlt aber noch ein Lieferant, im Fall des Geschäftes im Südharz gesagt die Kiebitz-Gruppe, die deutschlandweit 138 Mal mit einem Markt vertreten ist. Und auch hier gab es einen Zufall: Im März 2023 hatten Natasja und Christian Lieberum die Handwerksfirma um die sogenannte „Grüne Ecke“ erweitert. Zu dieser Zeit kam per Zufall der Vater von Christian Lieberum in Tettenborn mit einem Vertreter der Gruppe ins Gespräch, reichte die Kontaktdaten seines Sohnes weiter. „Wir haben dann telefoniert, waren uns sympathisch und so nahm alles seinen Lauf“, beschreibt Christian Lieberum.

Nun aber gilt es noch alles für die große Eröffnung vorzubereiten, wobei der Laden dann von Nastasja Lieberum geführt wird, ihr Mann bleibt bei seinem Handwerkerservice. „Wir sind sicher, dass diese Region so etwas braucht und freuen uns schon jetzt auf die Kundinnen und Kunden“, betont das Ehepaar unisono.

Das ist am Eröffnungswochenende in Tettenborn geplant:

Am Freitag, 8. März, ist der „Kiebitzmarkt Grüne Ecke“ in Tettenborn von 8.30 bis 18 Uhr sowie am 9. März von 8.30 bis 14 Uhr geöffnet

Das Sortiment des Fachgeschäftes umfasst vieles rund um die Themen Haus, Natur und Garten.

Zur Eröffnung wird es besondere Angebote geben.

Für das leibliche Wohl am Eröffnungswochenende ist mit Gegrilltem und Getränken gesorgt. Der Erlös aus dem Verkauf geht an den Förderverein der Freiwilligen Feuerwehr Tettenborn

