Bad Lauterberg. Lutterwiesn, Weinfest, Happenings - schon jetzt die Termine merken, um keine Top-Veranstaltung in Bad Lauterberg im Harz zu verpassen.

In Bad Lauterberg im Harz ist auch im Jahr 2024 wieder einiges los. Einige wichtige Termine stehen schon jetzt fest. Wer also keine der Top-Veranstaltungen im Südharz verpassen möchte, sollte sich schon jetzt die entsprechenden Termine im Kalender vormerken. Los geht das Programm im Frühjahr und zieht sich durch den Sommer bis in die Vorweihnachtszeit. Hier kommen die wichtigsten Events im Jahr 2024 für Bad Lauterberger und Fans der Kneipp-Stadt.