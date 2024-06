Bad Lauterberg. Ein neuer Wanderweg bei Bad Lauterberg soll zum Erlebnis für Familien mit Kindern werden. Was dafür bis zu den Herbstferien passieren muss.

In Bad Lauterberg entsteht ein Wanderweg für Kinder

„Lauter Zwerge am Berge“ heißt der neue Erlebnispfad im Südharz

Auf Kinder und Erwachsene warten entlang des Weges mehrere Stationen

Über QR-Codes kann man sich die passenden Geschichten anhören

Wer hinter dem neuen Wanderweg steckt und wie man am Gewinnspiel teilnehmen kann

In Bad Lauterberg im Harz entsteht ein neuer Wanderweg in der Nähe des Kurparks. Aber das wird kein schnöder Weg, den man stumpf entlangläuft. Stattdessen soll man dort vielerlei entdecken können. So wollen die Gestalterinnen die Wanderung besonders für Kinder interessant machen.

Der Name des neuen Wanderwegs lautet: Lauter Zwerge am Berge. Die Strecke ist nicht willkürlich gewählt. Sie folgt einem Zwergenpfad. Damit man sich unterwegs nicht verläuft, gibt es einen Wanderführer. Das ist ein echter Zwerg, den man unterwegs an mehreren Stationen trifft.

Allerdings erblicken Wanderer den Zwerg nur in seinem Tarn-Modus. Sobald ein Zwerg bemerkt, dass sich Menschen nähern, verwandelt er sich nämlich in Holz. Warum das so ist, erfährt man, wenn man sich auf die neue Wanderung begibt.

So sieht der Zwerg, der Kinder und ältere Wanderer den neuen Zwergenpfad in Bad Lauterberg entlang führt, in seinem Tarnmodus aus. Noch hat er keinen Namen. Die Macherinnen des Weges sammeln gerade Vorschläge. © privat | Sandra Kemmling

Diese Frau hatte die Idee für den Zwergenpfad in Bad Lauterberg

Bis junge und alte Wandersleute losziehen können, dauert es allerdings noch ein bisschen. Der Zwergenpfad in Bad Lauterberg ist noch nicht ganz fertiggestellt. Dabei arbeitet eine Gruppe Menschen schon seit Längerem daran.

Dazu gehört Monika Haase. Sie war bis vor einigen Monaten Mitglied im Bad Lauterberger Stadtrat und im Vorstand vom Sportverein MTV Lauterberg und hatte die Idee für den Zwergenpfad.

Die Geschichte zum neuen Wanderweg im Südharz

Um ihre Idee umzusetzen, holte sie sich Unterstützung. Zum Beispiel von Stefanie Seyferth. Stefanie Seyferth ist aktiv im Kinderschutzbund in Bad Lauterberg. Sie hat sich hingesetzt und die Geschichte zum Zwergenpfad aufgeschrieben.

Die Erzählung ist in mehrere kurze Kapitel aufgeteilt. Die einzelnen Abschnitte kann man sich an den jeweiligen Stationen entlang des Zwergenpfades anhören.

Wie das geht? An jeder Station findet man eine Plakette, auf der ein QR-Code zu sehen ist. Das ist ein weißes Feld mit einem schwarzen Muster drauf. Wenn man den QR-Code mit einem Smartphone scannt, kommt man auf eine Internetseite, auf der man die Kapitel abspielen kann.

Bekannter Sprecher aus Bad Lauterberg verleiht dem Zwerg eine Stimme

Die Stimme, die man auf den Aufnahmen hört, gehört Jan Fritzowsky. Jan Fritzowsky kommt aus Bad Lauterberg und arbeitet als Sprecher. Das bedeutet, er spricht Texte ein, die dann in Werbespots, Fernsehsendungen oder im Radio zu hören sind. Er hat sogar schon ganze Bücher eingelesen, und zwar die Harzkinder-Reihe von Schriftsteller Roland Lange.

Bei dem Projekt Zwergenpfad arbeitet Jan Fritzowsky ehrenamtlich mit. Das heißt, er nimmt kein Geld dafür, dass er seine Stimme dem Zwerg leiht, der Kinder und Erwachsene den Wanderweg entlang führt und die Geschichten vorliest, die Stefanie Seyferth aufgeschrieben hat.

MTV Lauterberg will den Weg pflegen

Außerdem gehören noch Dunja Göllnitz, Sandra Kemmling und Nadine Fröhlich zum Lauter-Zwerge-Team. Dunja Göllnitz sitzt im Vorstand des MTV Lauterberg. Sie will sich darum kümmern, dass die Stationen entlang des Zwergenpfads immer gepflegt aussehen. Dafür plant sie zum Beispiel Wanderungen in den Ferien, die mit Arbeitseinsätzen verbunden sein sollen. Dann sammelt man zum Beispiel gemeinsam Müll, der auf den Plätzen herumliegt.

Sandra Kemmling und Nadine Fröhlich haben früher fürs Stadtmarketing von Bad Lauterberg gearbeitet. Ihr Job war es also, zu überlegen, wie man die Stadt am besten nach außen präsentiert. Das Ziel dabei ist, möglichst viele Urlauber und Gäste anzulocken, die Zeit in Bad Lauterberg verbringen wollen.

Und so ein Wanderweg für Kinder und ihre Familien kann natürlich viele Menschen in die Stadt holen. Aber damit das tatsächlich passiert, muss der Weg fertig werden. Noch fehlen an den Stationen nämlich die Schilder. Und auch die Zwergenfiguren sind bisher nicht aufgestellt.

Was noch passieren muss, bevor es losgeht

Das alles soll aber möglichst bald passieren. Das versichert der Chef vom Bauhof in Bad Lauterberg. Nur gerade sind er und seine Mitarbeiter mit Mäharbeiten beschäftigt. Durch den vielen Regen in den vergangenen Tagen wachsen die Pflanzen ganz viel - auch dort, wo sie es nicht sollen. Wenn die Leute vom Bauhof nicht regelmäßig entlang der Straßen und Wege in und um Bad Lauterberg mähen würden, wären die Fahrbahnen ganz schnell zugewuchert.

Aber sobald sich das beruhigt, wollen sich der Bauhof-Chef und sein Team um den Zwergenpfad kümmern. Die Figuren, die sie dafür brauchen, warten nämlich schon seit drei Jahren darauf, endlich an ihren Stationen aufgestellt zu werden, damit Kinder und ältere Wanderer sie dort besuchen können.

So kann man beim Gewinnspiel mitmachen Auf dem neuen Zwergenpfad „Lauter Zwerge am Berge“ in Bad Lauterberg im Harz triffst du an sechs Stationen einen Zwerg, der Geschichten über Bergbau, einen uralten Fisch und vieles mehr erzählt. Doch der Zwerg braucht noch einen Namen – und hier kommst du ins Spiel: Lass deiner Fantasie freien Lauf und denke dir einen Namen für den Zwerg aus. Der kreativste und passendste Name wird ausgewählt, und der Gewinner erhält einen Preis. Schick deinen Namensvorschlag bis Sonntag, 30. Juni, an den Kinderschutzbund in Bad Lauterberg. Die E-Mail-Adresse lautet info@dksb-badlauterberg.de. Vergiss nicht, deinen Namen und dein Alter anzugeben.