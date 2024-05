Walkenried. Kreuzgangkonzerte Walkenried: Schlüsselpersonen hören 2024 auf. Die Gründe, Künstler-Anekdoten und vieles mehr im Exklusivinterview.

Sie sind seit Jahrzehnten ein Garant für beste Unterhaltung im Südharz in besonderer Atmosphäre - und zudem ein Werbeträger weit über Walkenried hinaus: die „Walkenrieder Kreuzgangkonzerte“. Verantwortlich für den Erfolg der Reihe aus Konzerten, Lesungen und anderen Veranstaltungen sind zwei Männer: Thomas Krause ist seit 38 Jahren künstlerische Leiter - also derjenige, der die Stars in den Südharz holt. Klaus Liebing ist Beiratsvorsitzender sowie Hauptorganisator für Spenden.

Doch mit der Arbeit für die Konzertreihe ist für beide jetzt Schluss. Die Saison 2024 ist die letzte für das Duo. Warum? Das erklären die beiden im Interview mit dem Harz Kurier und beantworten auch die Frage, warum Thomas Krause bei einem Konzert spontan die Schuhe auszog hat, oder welche Rekordsummen an Spendengeldern Klaus Liebing einwerben konnte.

Die wichtigste Frage zuerst: Warum hören Sie beide auf?

Thomas Krause: Unser beider Credo war immer, dass wir selbstbestimmt und mit Erfolg gehen - und die Saison 2024 könnte einen Rekord verzeichnen. Zudem sind auch langsam alle meine Visitenkarten aufgebraucht (lacht).

Klaus Liebing: Man muss den richtigen Zeitpunkt finden - und einer der besten ist der Zenit. Und den haben wir aktuell. Zudem muss man auch einfach selbst wissen, wann es Zeit ist loszulassen und Verantwortung in andere Hände abzugeben.

Es gibt also keinen konkreten Anlass - außer dass aus Ihrer Sicht jetzt der ideale Zeitpunkt ist?

T.K.: Genau. Wir gehen, weil wir wollen - und weil wir denken, dass die Voraussetzungen jetzt die besten für einen Wechsel sind.

Eine hochkarätige Eröffnung der Walkenrieder Kreuzgangkonzerte im Jahr 2024: „Quintense“ begeisterten mit Charme, Natürlichkeit und Können. © FMN | Herma Niemann

Die Saison ist gerade erst gestartet und Sie sprechen bereits von Rekorden. Was genau bedeutet das?

T.K.: Wir haben den besten Kartenvorverkauf in der Geschichte der Reihe. Die komplette Saison ist auch bereits durchfinanziert. Das war uns beiden ohnehin stets wichtig, dass wir gut wirtschaften und kaufmännisch arbeiten.

Ein Punkt hierbei ist natürlich das erfolgreiche Einwerben von Sponsorengeldern.

T.K: Absolut, doch hier ist Klaus Liebing einfach ein Meister dank seiner Kontakte.

K.L.: In diesem Jahr haben mit 142.500 Euro einen Rekord bei den Spenden. In der Summe ist in den zehn Jahren, die ich diese Aufgabe wahrgenommen habe, mehr als eine Million Euro zusammengekommen.

Eine beeindruckende Zahl, hinter der aber sicher auch viel Arbeit steckt.

K.L.: Absolut, ich rechne im Schnitt drei Gespräche bzw. Termine, die ich mit einem Sponsor führe, ehe es eine Zusage gibt. Wir haben dieses Jahr 34 Förderer, das sind also etwa 110 Termine. Insgesamt umfasst unser Pool an Förderern etwas mehr als 60 Firmen, Privatpersonen und andere.

T.K.: Man dabei auch die Absagen nicht vergessen, das sind auch mal bis zu 20, bei denen Klaus Liebing ebenfalls bis zu dreimal vor Ort.

Bleibt die Frage, wer solch einen wichtigen Part künftig übernimmt, wenn wir den Blick auf die Zukunft richten.

K.L.: Das kann ich nicht sagen, wer meinen Part übernimmt. Ich hatte in der Vergangenheit mit mehreren Personen Gespräche geführt, aber nachdem sie gehört hatten, welche Arbeit dahintersteckt, kamen meist Absagen. Mir hat diese Arbeit einfach immer viel Spaß bereitet und dank meiner Kontakte bzw. meines Netzwerkes habe ich viele Förderer gefunden.

T.K: Wir beide treffen die Entscheidung ohnehin nicht und wollen dies auch nicht. Das obliegt einzig und allein der Stiftung Braunschweigischer Kulturbesitz (SBK) als Träger der Kreuzgangkonzerte. Wir beide sind stets nur die Ausführenden vor Ort gewesen.

Blick in den Kreuzgang vor einem Konzert. © Walkenrieder Kreuzgangkonzerte 2024 | Thomas Krause

Die SBK ist aber über ihren Schritt informiert?

T.K.: Ja, wir haben den Verantwortlichen bereits vor sechs Monaten unsere Entscheidung mitgeteilt.

Was glauben Sie: Wird sich die Konzertreihe mit neuen Verantwortlichen komplett wandeln? Wird es sie überhaupt weiterhin geben?

K.L.: Ich bin sicher, dass es die Walkenrieder Kreuzgangkonzerte auch im Jahr 2025 geben wird. Wie ist eine andere Frage, die wir aber nicht beantworten können.

T.K.: Die Kreuzgangkonzerte haben sich immer wieder gewandelt. Die Reihe ist im Jahr 1984 mit gerade einmal vier Konzerten gestartet, heute haben wir ein vielfaches mehr. Ich selbst bin seit 1987 dabei und seit 1989 mit der Programmplanung beauftragt - und diese sah damals völlig anders aus als heute. Wir haben das Programm immer wieder behutsam umgestellt - ohne dabei Kompromisse bei der Qualität einzugehen. Und das mit Erfolg: Gerade in den vergangenen Jahren konnten wir dadurch ein deutlich jüngeres Publikum gewinnen.

Wer so lange dabei ist, der hat doch sicher auch einiges erlebt. Gab es die Diva mit Allüren, mit Walkenried oder ähnliches?

T.L. (lacht): Künstlerinnen und Künstler sind alle etwas speziell, aber das macht auch nichts, darauf kann man sich einstellen. Wir hatten aber wirklich einmal einen Fall, bei dem Liebeskummer das Konzert verhinderte. Ein Pianist war von seiner Freundin verlassen worden - und dieser hatte darauf in der Nacht vor dem Auftritt einiges „genossen“ und tauchte einfach nicht auf. Dies war der Worst Case, denn natürlich hatte ich keinen Plan B. Ich musste auch schon mal meine Schuhe abgeben. Ein Orchester trat auf und eines der Mitglieder hatte seine passenden Schuhe zum Outfit vergessen. Ich begrüßte die Gäste, ging von der Bühne und reichte meine Schuhe schnell an den Musiker weiter, der so seinen Auftritt absolvierte. Speziell war auch das Thema Brandmeldeanlage und Fehlalarme in einem Jahr, aber darauf gehe ich lieber nicht ein.

Wie steht es mit Sonderwünschen beim Catering?

T.K: Die gab es und gibt es. Mancher besteht auf lauwarme Hühnerbrühe, der nächste auf Magen- und Darm-Tee und ein Dritter auf Gläser voll mit Whiskey hinter der Bühne. Wobei wir in Walkenried beim Essen Vorteile haben. Das Klosterhotel liegt mit seiner Ausrichtung auf vegane und vegetarische Küche im Trend auch bei den Künstlern. Auch das japanische Restaurant, dass leider mittlerweile geschlossen ist, war etwas, mit dem wir bei den Künstlern punkten konnten. Aber auch das neue Team vom Klostercafé gibt sich Mühe. Insofern ja - Catering ist immer ein Thema.

Noch einmal die Künstler. Welche Auftritte waren für Sie besonders in Walkenried?

K.L.: Als Fan von Blasmusik muss ich natürlich Ludwig Güttler nennen, aber auch Amarcord oder auch den Auftritt von Gregor Gysi.

T.K.: Wir hatten wirklich viele tolle Menschen in Walkenried. Ich denke da an die Auftritte von Katja Ebstein, Christian Quaflieg oder Andrea Sawatzki.

Wie geht es für Sie beide weiter ohne die Kreuzgangkonzerte?

K.L. Ich habe noch genug andere Projekte, denen ich mich weiterhin widmen werde.

T.K.: Auch ich habe schon eine Idee, die auch etwas mit Kultur zu tun hat. Was genau, möchte ich aber noch nicht sagen.

Bleiben jetzt nur noch die berühmten, abschließenden Worte.

K.L.: Wir können nur Danke sagen. Danke bei der SBK, der Gastronomie vor Ort, der Verwaltung und dem Bauhof, dem Zisterziensermuseum und unseren Sponsoren und Förderern für eine wirklich tolle Zeit.

T.K.: Ganz wichtig ist, auch unser Team, das großartig funktioniert und tolles in all den Jahrzehnten für die Besucher geleistet hat. Und wir beide als Duo vorweg habe, denke ich gemeinsam viel erreicht.

