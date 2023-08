Lauterberg: Das ist der Ablauf beim Sommerfest der Schützen

Bad Lauterberg Die Schützengesellschaft Bad Lauterberg und der SoVD laden am Sonntag zum Kaffeenachmittag. Was fürs dreitägige Fest noch geplant ist.

Das Sommerfest der Schützengesellschaft Bad Lauterberg beginnt am Freitag, 18. August. Höhepunkt des dreitägigen Fests ist der Samstagabend mit Countrymusik von der Band Texas Roads und einem Auftritt des Andrea-Berg-Doubles Angela Prescher. Doch auch an den anderen beiden Tagen will der Verein Musik für gute Stimmung sorgen lassen.

Das dreitägige Sommerfest bietet fast alles, was ein traditionelles Schützenfest ausmacht - nur Umzug und Festplatz mit Partyzelt und Fahrgeschäften fehlen. Damit niemand mit falschen Erwartungen zum Schützenhaus an der Augenquelle kommt, hat der Verein beschlossen, die Veranstaltung Sommerfest und nicht Schützenfest zu nennen, erklärt der Vorsitzende Bernd Wiegand.

Festbieranstich mit Biergartenfest

Los geht es am Freitag gegen 17.30 Uhr mit dem Festbieranstich. Beim anschließenden Biergartenfest legt ein DJ auf. Weiter geht es am Samstag, 10.30 Uhr mit dem Abholen der Könige am Schützenhaus an der Augenquelle. Dort tritt Heiko Wiedemann als Solomusiker auf.

Gegen 13 Uhr geht es mit Planwagen und Trecker zur Andreaskirche, wo um 13.30 Uhr die Totenehrung mit Pastor Andreas Schmidt stattfindet. Von 14.30 bis 16.30 Uhr steht im Schützenhaus ein Kuchenbuffet bereit. Dazu sorgen die Heimatgruppe des Harzklubs und Heiko Wiedemann für musikalische Untermalung.

Der Einlass zur Abendveranstaltung beginnt um 18.30 Uhr. Der Eintritt kostet 10 Euro an der Abendkasse, dazu gibt es eine Getränkemarke und einen Schnaps. Ab 19.30 Uhr spielen Texas Roads und Angela Prescher als Andrea-Berg-Double Musik.

Schützenfrühstück und anschließend Happy Hour

Am Sonntag ist ab 11 Uhr Schützenfrühstück angesagt mit der Proklamation der Vereinskönige. Mitgemacht haben rund 15 Organisationen, freut sich Wiegand, darunter alle Parteien vor Ort und Vereine wie das Deutsche Rote Kreuz, der Harzklub und die Freiwillige Feuerwehr. Auch Pastor Schmidt ist wieder mit dabei und hält eine Andacht.

Nach dem Schützenfrühstück folgt eine Happy Hour. „Da sind alle Getränke frei“, betont Wiegand und erklärt, dass der Verein die gespendeten Getränke mit seinen Gästen teilen möchte.

Kaffeenachmittag mit dem SoVD

Den Sonntagnachmittag beim Sommerfest der Schützen gestaltet die Ortsgruppe des Sozialverbands Deutschland (SoVD). Es gibt wieder ein Kuchenbuffet, dieses Mal von 15 bis 17 Uhr. Dazu spielt die Gruppe Harzwaldecho deutsche Tanzmusik. Wiegand erwartet rund 120 Gäste.

Gegen 17.30 kommt es dann zur Proklamation der Majestäten. Das Sportliche wird bei der Schützengesellschaft Bad Lauterberg ganz großgeschrieben. Die Schützen sind in die Bezirksliga aufgestiegen. Schützen und Schützinnen aus dem ganzen Landkreis Göttingen kommen, um auf der modernen Anlage zu trainieren. Tatsächlich verzeichnet der etwa 100-köpfige Verein eigenen Angaben zufolge einen Mitgliederzuwachs, darunter neue Freihandschützen. Man wolle weitere Mannschaften melden.

