Wieda. Der Kindergarten Wieda soll vorerst zurück in die ehemalige Grundschule im Ort ziehen und so der engen Notlösung in Zorge entfliehen.

Gute Nachrichten für junge Familien in Wieda: Die Arbeiten an den Elektroleitungen im Kindergarten Wieda sind abgeschlossen, der Kindergarten kann also zurück in seine alte Heimat ziehen. Das teilte Annika Ludwig, die allgemeine Vertreterin von Bürgermeister Lars Deiters, bei der Gemeinderatssitzung in Walkenried mit.