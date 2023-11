Neustart für den Südharz-Tourismus: Konzept wird vorgestellt

Wieda/Zorge Der Luftkurort ist Geschichte: Alles, was die Einwohner aus Wieda und Zorge jetzt wissen müssen, erfahren sie an diesen Terminen.

Einer der Höhepunkt im Veranstaltungskalender der Gemeinde Walkenried: Das Spellefest in Wieda. Die Auflage im Jahr 2023 zog bei bestem Wetter mehrere Tausend Gäste an. Künftig soll das touristische Angebot auch dank eines neuen Konzeptes in der Kommune weiter ausgebaut werden.

Der Luftkurort ist Geschichte, die Zukunft für Walkenried, Wieda und Zorge soll die Tourismusgemeinde sein. Gemeinsam haben Vertreter von Gemeindeverwaltung und Kommunalpolitik mit interessierten Bürgerinnen und Bürgern der drei Orte und unterstützt vom Harzer Tourismusverband ein entsprechendes Tourismuskonzept erarbeitet.

Grund für den Neustart: Die Gästebeiträge in Walkenried sollen erhalten bleiben

Der Grund für den Wechsel ist einfach erklärt: Es geht ums Geld. Bislang ist die Grundlage für die Erhebung von Gästebeiträgen der Status als Luftkurort in Zorge. Doch die notwendige Re-Prädikatisierung ist – und da sind sich Politik und Verwaltung einig, aufgrund verschiedener Faktoren nicht zu erreichen. Die Alternative bietet nun die Tourismusgemeinde. Doch um eine solche zu werden, bedarf es des Konzeptes.

Im Tourismusausschuss wurde dies bereits vor wenigen Wochen der Öffentlichkeit vorgestellt – und auch von den Mitgliedern dem Gemeinderat zur Annahme empfohlen. „Da aber speziell die Resonanz bei den Bürgerinnen und Bürgern nicht so groß wie erhofft war“, wie Bürgermeister Lars Deiters erklärt, kommt die Konzeptvorstellung noch einmal direkt in die Ortschaften. Sowohl in Wiedam als auch in Zorge wird der Tourismusausschussvorsitzende Michael Reinboth interessierten Einwohnerinnen und Einwohnern das Konzept noch einmal vorstellen.

Die Termine für die Infoveranstaltungen zum Tourismuskonzept im Südharz:

In Wieda findet die Vorstellung des Konzeptes am Montag, 6. November, um 19.30 Uhr, im Hotel „Zur Post“ statt.

In Zorge wird das Konzept am Dienstag, dem 7. November, um 19 Uhr, in der Gaststätte „Kleine Kommode“ vorgestellt.

Wer an den beiden Tagen keine Zeit hat, kann das gesamte Konzept auch online auf der Homepage der Gemeindeverwaltung Walkenried jederzeit einsehen.

Ausgearbeitet haben das Konzept Bürgerinnen und Bürger in Zusammenarbeit mit dem Harzer Tourismusverband, dem LandkreisGöttingen und der GLC Glücksburg Consulting AG, die mit der Vermarktung des Tourismus in Walkenried und Bad Sachsa beauftragt ist.

