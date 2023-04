„GigaBier“: Das ist Teslas Antwort auf die VW-Currywurst

Wolfsburg. Jetzt wird er auch noch Bierbrauer: Tesla-Chef Elon Musk macht, was er will. Da gibt es dann auch schon mal Tequila – oder eben ein Bier.

Bei Volkswagen denkt man an Autos – und an die in de hauseigenen Fleischerei „produzierte“ Currywurst. Bei Tesla denkt man an Elektroautos – und künftig vielleicht auch an nach dem deutschen Reinheitsgebot gebrauten Gerstensaft. Denn jetzt gibt es im Sortiment von Milliardär Elon Musk auch ein „GigaBier“. Das hatte er im vorigen Herbst anlässlich eines Tages der offenen Tür zur Eröffnung der Tesla-Gigafactory in Grünheide bei Berlin angekündigt. Nun hat er Wort gehalten. Das Musk-Gebräu kann nicht am Tresen geordert werden, sondern nur online. Und das zu einem stolzen Preis. Zur Currywurst von VW wird das Pils wohl eher nicht schmecken.

Eine Bierpulle in der Form eines Flakons

Schon allein die Flasche hat nichts mit einer herkömmlichen Bier-Pulle gemein. Sie sieht aus, wie der Flakon eines teuren Parfüms oder eines exklusiven Shampoos, ist schwarz, kantig und geschliffen.

Erinnern soll sie an die Formen eines Cyber-Trucks, den Musk ab Ende des Jahres in Serie bauen will. Der wiederum hat als Designstudie ebenso wenig gemein mit einem soliden Lastwagen wie das GigaBier mit einem traditionellen Durstlöscher. Vollmundig und süffig ist auf jeden Fall die Ankündigung von Tesla: „GigaBier schlägt eine Brücke zwischen Cybertruck und der 500-jährigen Bierbrau-Tradition nach deutschem Reinheitsgebot. Genießen Sie dieses in Berlin gebraute, limitierte Bier im Pilsener Stil, gebraut mit unserem exklusiven Cyberhopfen und Geschmacksnoten von Zitrusfrüchten, Bergamotte und süßen Früchten. Jede Flasche besitzt ein nahtloses, glänzend schwarzes Etikett mit einem im Dunkeln leuchtenden Giga-Wasserzeichen. Zutaten: Wasser, Gerstenmalz, Cyberhopfen, Hefe. Hergestellt in Deutschland, unterstützt von Cyberhopfen. Verkauft und vertrieben von BrouwUnie.“ Erhältlich ist das Tesla GigaBier mit 5 Prozent Alkoholals Limited Edition im Dreierpack (3 x 330 ml) zum Preis von 89 Euro. Vertrieben wird es online von BrouwUnie. In einer Sonderedition hatte Musk auch schon einmal einen Tequila aufgelegt – der kostete 215 Euro pro Flasche.

tok/red

