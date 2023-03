Wolfsburg/Volkswagen Futtern mit VW: Eine kulinarische Weltreise in Wolfsburg

Das Restaurant Tachometer in der Autostadt in Wolfsburg ist die Heimat der Original Volkswagen-Currywurst. Ab sofort lädt das Restaurant seine Gäste auf eine neue kulinarische Entdeckungsreise durch die weltweiten Produktionsstätten des Volkswagen-Konzerns ein. Das jeweilige Land, die kulinarischen Angebote sowie die Dekoration wechseln alle drei Monate.

Den Anfang machen Burger und Mac and Cheese

Von April bis Juni bietet das Team des Restaurants „Soul Food“ aus den USA an – klassische amerikanische Gerichte, wie z. B. Burger oder auch Mac and Cheese, sind erhältlich. Das kulinarische Angebot bezieht sich auf das Werk in Chattanooga, welches 2011 eröffnet wurde und seit Sommer 2022 unter anderem den vollelektrischen Volkswagen ID.4 produziert. Das Tachometer hat Mittwoch bis Sonntag von 10 bis 17 Uhr für Gäste der Autostadt geöffnet. Die Autostadt kann täglich von 10 bis 18 Uhr mit einer gültigen Tages- und Jahreskarte besucht werden.

