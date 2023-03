Mittelaltermarkt in der Wolfsburger Innenstadt

Eine Zeitreise ins Mittelalter – das ermöglicht von Freitag, 31. März, bis Sonntag, 2. April, der Mittelaltermarkt Wolfsburg, zu dem die Wolfsburg Wirtschaft und Marketing Gesellschaft (WMG) in Zusammenarbeit mit ihrem Partner SKH-Event einlädt. Der Eintritt zum Mittelaltermarkt inklusive Bühnenprogramm ist frei, teilt die WMG mit. „Der Mittelaltermarkt entführt die Besucherinnen und Besucher in die Welt der Gaukler und macht das mittelalterliche Leben in der Porschestraße erlebbar. Wir freuen uns auf ein vielfältiges Programm für Groß und Klein“, sagt Frank Hitzschke, Bereichsleiter

Citymanagement bei der WMG.

Handels- und Handwerksstände

Über den gesamten Veranstaltungszeitraum könnten die Besucher und Besucherinnen an zahlreichen Ständen wie im Mittelalter schlemmen und an unterschiedlichen Handels- und Handwerksständen bummeln. Ob handgefertigter Schmuck, Lederwaren, Naturkosmetik, getöpferte Haushaltswaren oder typische Instrumente des Mittelalters – die Auswahl sei groß. Begleitet wird die Veranstaltung der WMG zufolge von einem Rahmenprogramm. Besondere Highlights sind demnach eine Feuershow und Armbrustschießen.

Darbietungen von Gauklern und Musikanten

Auf der Mittelaltermarktbühne unter dem Glasdach sowie im Amphitheater sorgen Darbietungen von Gauklern und Musikanten für Unterhaltung, so die WMG. Mit dabei sind: „Kupfergold“, „Heiko der Zauberer“, „Die Habenichtse“ und „Mythemia“. Mittelalterliche Gestalten wie „Yerucán“ und „Hässlicher Hans“ sollen als Walking-Acts in der Innenstadt unterwegs sein. Auch an die kleinen Gäste sei gedacht: Kinder könnten sich auf dem mittelalterlichen Karussell vergnügen. „Das Spectaculum Wolfsburg wird ein riesiger mittelalterlicher Markt mitten in der Porschestraße“, erläutert Marc Homberger, Geschäftsführer der SKH-Event aus Volkmarsen. „Unsere Gaukler, Musiker und vielen Händler freuen sich schon darauf, von Freitag bis Sonntag die Besucher der Innenstadt zu unterhalten.“

Das mittelalterliche Bühnenprogramm

Geöffnet ist der Mittelaltermarkt am Freitag, 31. März, ab 15 Uhr und am Samstag und Sonntag ab 11 Uhr.

Mittelalterbühne unter dem Glasdach:

• Freitag, 31. März, jeweils um 15.30, 17.30, 19.30 und 21 Uhr „Kupfergold“.

• Samstag, 1. April, jeweils um 13.30, 16, 18.30 und 21 Uhr „Die Habenichtse“.

• Sonntag, 2. April, jeweils um 12, 14, 16 und 18 Uhr „Mythemia“.

Amphitheater am Forum:

• Freitag, 31. März, jeweils um 16, 17.30 und 19 Uhr „Heiko der Zauberer“ und um 20.30 Uhr „Yerucán Feuershow“.

• Samstag, 1. April, jeweils um 12.30, 14.30, 16.30 und 18.30 Uhr „Heiko der Zauberer“ und um 20.30 Uhr „Yerucán Feuershow“.

• Sonntag, 2. April, jeweils um 12.30, 14.30, 16 und 17.30 Uhr „Heiko der Zauberer“.

