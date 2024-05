Wolfsburg. Stadt, Ortsrat und Schützen haben das älteste Fest in ganz Wolfsburg gespickt mit Neuheiten. Das erwartet die Besucher in Fallersleben.

421 Jahre Volks- und Schützenfest stehen für dieses Jahr im Veranstaltungskalender von Fallersleben. In vier Wochen wird die traditionsreiche Veranstaltung mit Festzelt und Rummelplatz schon in vollem Gange sein. Die Planung steht, am Freitag informierten die Veranstalter im Alten Brauhaus über die Details. Erfahren Sie alles zum Festprogramm und zu den Neuheiten.

Gefeiert wird traditionell in der dritten Woche nach Pfingsten, in diesem Jahr also von Donnerstag bis Sonntag, 6. bis 9. Juni. Es bleibt dabei, dass das viertägige Fest wie 2023 erstmals nach vielen Jahren wieder auf dem Schützenplatz am Windmühlenberg steigt. „Wir sind jetzt mit allem wieder komplett oben“, konstatierte der Fallersleber Verwaltungsstellenleiter Sascha Ehrhoff. Einzige Ausnahmen: Die Eröffnung mit Fahnenhissen am Donnerstag erfolgt am Schloss. Und auch der Kinderumzug sowie der große Festumzug starten in der Altstadt.

Das Festprogramm stellten im Fallersleber Schlosspark (von links) Sascha Ehrhoff, Klaus Bosenius, André Schlichting und Marcel Sonntag vor. © regios24 | Michael Uhmeyer

7000 Flyer mit Programm fürs Volks- und Schützenfest in Fallersleben

Das Faltblatt mit dem Festprogramm in einer Auflage von 7000 Stück geht nun in die Verteilung. „Die Mitglieder der Arbeitsgruppe Schützenfest wollen den Flyer wieder an alle Haushalte in Fallersleben verteilen“, kündigte Ortsbürgermeister André Schlichting an. Er betonte: „Nach der Neuausrichtung des Volks- und Schützenfests im vergangenen Jahr gab es Verbesserungsvorschläge. Wir haben versucht, diese umzusetzen.“ In Bezug auf das Programm habe man aber gar nicht so viel geändert.

Verwaltungsstellenleiter Ehrhoff ergänzte: „Es ist ein rundes Programm. Da steckt viel Arbeit und Herzblut von vielen Leuten drin. Wir haben alles versucht und möglich gemacht.“ Insbesondere für den Festplatz werde wieder quasi jeder Millimeter genutzt, damit Fahrgeschäfte wie Breakdancer, Autoscooter und Kettenkarussell Platz finden. Das Fest wartet 2024 mit einigen Neuheiten auf.

Festwirt

„Wir haben einen neuen Festzelt-Wirt“, informierte der Ortsbürgermeister. Es handelt sich um den Braunschweiger Festzeltbetrieb Sonntag, der in Fallersleben kein Unbekannter ist. Unter anderem ist das Unternehmen für das Oktoberfest des VfB Fallersleben seit Jahren im Einsatz. „Das ist eine gute Lösung“, äußerte sich Schlichting überzeugt. Der neue Festwirt ist Marcel Sonntag, der das Familienunternehmen in dritter Generation führt. Seit 2009 war zuvor Walter Stendel mit seinem Team der Festwirt gewesen.

Tanzabend

Nach mehreren Jahren Pause gibt es Samstagabend erstmals wieder Tanz auf dem Festzelt, dazu lädt der Festwirt bei freiem Eintritt ein. Für die Musik sorgt die Band „Zeitlos“. Das sind sechs Musiker aus dem Raum Magdeburg, die schon im Braunschweiger und Gifhorner Bereich aufgetreten sind. „Sie spielen Tanzmusik quer Beet und haben Fest-Erfahrung“, erzählte Festwirt Sonntag. „Das ist ein junges, motiviertes Team, das sich anpassen kann und Musik für Jung und Alt spielt.“

Zum Schützenfest-Rummel erwarten die Besucher auf dem Festplatz in Fallersleben diverse Fahrgeschäfte. (Archiv) © regios24 | Lars Landmann

Eröffnungsabend

Das, was früher einmal der Kommers war, ist von der AG Schützenfest im Laufe der Jahre immer wieder modernisiert worden. Neu ist am Donnerstag, dass nach vielen Jahren erstmals nicht die Big Band Tappenbeck für die musikalische Unterhaltung im Zelt sorgt, sondern die Siebenbürger Blaskapelle. „Wir versprechen uns davon mehr Gesang“, erläuterte der Ortsbürgermeister. Daher auch das Motto „Singing Beginning“. Aus dem Grund spielen die Siebenbürger auch zum kleinen Frühstück am Freitag auf.

Kinderkönigsschießen

Nach einer Pause gibt es das Schießen für die Kinder nun wieder. Anders als früher, findet es nun zusammen mit dem Königsschießen für die Erwachsenen am Freitagnachmittag statt. „Dann haben wir oben alles in einer Hand, denn auch das Kinderkönigsschießen läuft im USK-Heim“, erklärt Schützenoberst Klaus Bosenius.

Königsproklamation

Die beginnt diesmal schon um 20 Uhr, seit dem Vorjahr geht die Proklamation im Zelt über die Bühne. Die Reihenfolge wird umgedreht, um die Spannung zu erhöhen: Erst werden die Vereinskönige des USK proklamiert, dann die Kindermajestäten und ganz zum Schluss der Bürgerschützenkönig samt Ministern.

Viele bewährte Programmpunkte für Wolfsburgs ältestes Fest

Neben den Änderungen gibt es viele bewährte Programmpunkte, auf die sich die Festbesucher freuen können: Freitagnachmittag marschiert der Kinderumzug aus der Altstadt hoch zum Festplatz. „Wir haben die Kindergärten frühzeitig angeschrieben und hoffen noch auf eine zweite Musikkapelle“, berichtete der Ortsbürgermeister. Wie im Vorjahr ist der USK-Spielmannszug mit von der Partie. Und auch diesmal soll jedes Kind, das am Umzug teilnimmt, eine Freikarte für ein Fahrgeschäft auf dem Festplatz bekommen.

Fürs große Frühstück am Samstag mit dem Stadtwerke-Orchester stehen 400 Karten zur Verfügung. Das Feuerwerk steigt Freitagabend mit einem neuen Feuerwerker. Für den großen Festumzug am Sonntag nimmt der USK-Schützenoberst noch Anmeldungen an. Das 1. Karate-Dojo Fallersleben nimmt wieder mit 30 Leuten teil, wie stets marschieren die Sportler barfuß. Das DRK kümmert sich diesmal um die Getränkeversorgung der Zugteilnehmer.

Der Kartenvorverkauf für den Eröffnungsabend sowie das kleine und große Frühstück ist angelaufen. Tickets gibt es im USK-Heim, im „Kleinen Lädchen Oberdiek“, bei LVM Versicherungen und zeitweise auch in der Verwaltungsstelle am Hofekamp. Alle anderen Fest-Veranstaltungen sind kostenlos. Die Informationen zum Fest-Programm gibt es auch über den QR-Code auf dem Flyer, auf Facebook und auf Instagram.

