Wolfsburg. Ein Mann wirft das Fahrzeug von einer Fußgängerbrücke hinunter - und macht sich davon. Die Polizei Wolfsburg ermittelt.

Auf der Frankfurter Straße ist es am Donnerstagmorgen zu einer gefährlichen Szene gekommen, berichtet die Polizei Wolfsburg. Demnach beobachte eine Zeugin gegen 9.25 Uhr, wie ein älterer unbekannter Mann von der Fußgängerbrücke zwischen zwei Schulen einen E-Scooter auf die Fahrbahn der Frankfurter Straße warf. Danach ging der Unbekannte weiter in Richtung Gesamtschule, ohne sich um die möglichen Folgen der Tat zu kümmern.

Aktion des Unbekannten in Wolfsburg hätte zu Unfällen führen können

„Da es sich um eine stark frequentierte Straße handelt, ist es nur dem Zufall zu verdanken, dass es nicht zu einem schweren Verkehrsunfall gekommen ist. Inwieweit jedoch andere Verkehrsteilnehmer durch die Tat ausweichen oder stark abbremsen mussten, ist derzeit unbekannt“, schreibt die Polizei.

Nun ermittelt die Polizei gegen Unbekannt wegen gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr. Daher bitten die Ermittler eine bisher unbekannte Zeugin in einem weißen VW, vermutlich einem Caddy, sich zu melden. Sie fuhr auf der Frankfurter Straße in Richtung Fallersleben und hielt an, um den E-Scooter von der Fahrbahn zu räumen.

Zeugen und Geschädigte werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (05361) 46460 an die Polizei Wolfsburg zu wenden.

