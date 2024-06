Wolfsburg. Die Tierschutzorganisation Peta hat Fußball-Stadien nach ihrem veganen Angebot bewertet. Welche Angebote es beim VfL für Veganer gibt.

Nicht nur gemessen am sportlichen Erfolg in der Bundesliga-Saison 2023/2024 spielt der VfL Wolfsburg im Mittelfeld. Auch im Stadion-Ranking von Peta belegt der Wolfsburger Erstligist einen der unteren Tabellenplätze. Die Tierschutzorganisation kürte in diesem Jahr zum 16. Mal die vegan-freundlichsten Stadien der ersten Fußball-Bundesliga.

Seinen Platz konnte der VfL dabei nicht verteidigen: Im Vergleich zum Vorjahr rutschte die Volkswagen-Arena mit ihrem veganen Angebot von Platz sieben auf Rang neun ab. Mit 11 Punkten (2023: 13 Punkte) sind die Grün-Weißen damit gleichauf mit Borussia Mönchengladbach. Deutscher Meister im Vegan-Ranking wurde erstmals RB Leipzig mit 50 Punkten. Der Verein bietet laut Peta ein deutlich größeres Angebot an rein pflanzlichen Speisen. Vize-Meister ist der BVB, dahinter landete der 1. FSV Mainz 05. Der FC Bayern München und die Allianz-Arena schafften es nur auf den sechsten Platz.

Die Tierschutzorganisation Peta hat das Ranking 2024 der vegan-freundlichsten Bundesliga-Stadien veröffentlicht. © FMN | Jürgen Runo

So vegan-freundlich ist das Angebot in der Volkswagen-Arena in Wolfsburg

Vegane Ernährung, bei der Menschen komplett auf tierische Produkte verzichten, ist längst im Profisport angekommen. Viele Athleten und Fußball-Spieler ernähren sich ganz oder teilweise vegan – darunter etwa Formel-1-Weltmeister Lewis Hamilton und VfL-Profi Yannick Gerhardt. Auch die Nachfrage nach rein pflanzlichen Produkten steigt bei Fans und Stadionbesuchern. „Einige Vereine haben bereits ein erstklassiges Angebot, während bei vielen anderen noch Nachholbedarf besteht“, wird Steffen Lenhardt, Aktionskoordinator bei Peta, in einer Pressemitteilung zitiert.

Die Tierschutzorganisation bezieht sich bei der jährlichen Auswertung auf die Punktevergabe der Bundesliga: Für hochwertige vegane Speisen wie Falafel-Wraps oder Nudelgerichte gibt es wie nach einem gewonnenen Fußball-Spiel drei Punkte, für Pommes oder Brezeln einen. Snacks wie Popcorn, Eis oder Chips seien nicht bewertet worden. Die Auswertung basiert auf Angaben der Vereine oder ihrer Caterer.

Dass die Volkswagen-Arena in diesem Jahr etwas schlechter abschnitt, liegt nicht nur am erweiterten Angebot der anderen Klubs: „Wir haben die Anzahl der veganen Produkte bewusst reduziert, aber die einzelnen Produkte optimiert und die Qualität verbessert“, sagt Steffen Grupp, Leiter Vermarktung des VfL Wolfsburg. So will der Verein zusätzlich Flexitarier ansprechen, die ihren Fleischkonsum einschränken und möglichst wenig, nur selten oder nur bestimmte Qualitäten von Fleisch essen.

„Wir haben die Anzahl der veganen Produkte bewusst reduziert, aber die einzelnen Produkte optimiert und die Qualität verbessert.“ Steffen Grupp

Plant-Based-Nuggets, Falafel und Pommes: Diese veganen Produkte gibt es im VfL-Stadion

Fans bekommen bei Heimspielen im VfL-Stadion Brezeln, Pommes mit drei veganen Saucen, Schnitzel im Brötchen und verschiedene Snacks, in der Wölfi-Kurve gibt es zusätzlich Nuggets und Falafelbällchen – alles rein pflanzlich. „Das vegane ‚Schnitzel‘ ist eines der Highlights im Sortiment“, sagt Matthias Graf, Caterer und Chef der Eventagentur „412“, die für das „Public Catering“ an den Kiosken im Stadion zuständig ist.

Für vegane Speisen müssen Stadionbesucher im Vergleich zu tierischen Produkten ein kleines bisschen tiefer in die Tasche greifen: Ein Hähnchenschnitzel geht für 5,40 Euro über die Theke, die vegane Alternative kostet einen Euro mehr. Pflanzenbasierte Nuggets gibt es für 6,50 Euro, reguläre für 5,50 Euro. Auch im VIP-Bereich, der von der Service-Factory von VW betrieben wird, können fußballbegeisterte Veganer an Spieltagen zwischen wechselnden Gerichten – zum Beispiel Blumenkohl-Steaks, Chili sin Carne oder Gemüse-Curry – wählen.

Grundsätzlich sei die Nachfrage nach vegetarischen und veganen Produkten in der Volkswagen-Arena gestiegen. Ob das Angebot in der Bundesliga-Saison 2024/2025 erweitert wird, ist aber noch offen: „Wir sondieren ständig den Markt nach neuen Produkten, die unsere Fans ansprechen könnten“, betont Steffen Grupp vom VfL und ergänzt: „Wir werden das Angebot nicht erweitern, nur um es größer zu machen, da wir dann Gefahr laufen, viele Produkte wegzuschmeißen.“ Das sei nicht im Sinne der Nachhaltigkeit.

