Fallersleben. Die Polizeistation in Fallersleben hat eine neue Leiterin. Daniela Domke verabschiedete sich nach gut vier Jahren.

Für die Sicherheit im Wolfsburger Westen ist jetzt eine neue Frau verantwortlich: Rebecca Hanelt leitet seit Kurzem die Polizeistation in Fallersleben. Ein Job, der durchaus als Karrieresprungbrett dienen kann.

Über den Führungswechsel in der Erich-Netzeband-Straße informierte die Polizeiinspektion Wolfsburg an diesem Freitag. Tatsächlich stattgefunden hat er bereits Anfang Februar.

Polizeistation Fallersleben hat eine neue Leiterin

Seit Dezember 2019 hatte Polizeihauptkommissarin Daniela Domke die Station geleitet. Nach gut vier Jahren übergab sie Amt und Aufgaben nun an Polizeihauptkommissarin Rebecca Hanelt. Die 34-Jährige wird die Station in Fallersleben nur für eine begrenzte Zeit leiten. Sie macht das im Rahmen einer ersonalentwicklungsmaßnahme, und zwar bis Februar 2025.

„Ich freue mich sehr auf diese neuen, vielfältigen Aufgaben und ich habe mich in den letzten Wochen schon sehr gut einarbeiten und einleben können“, erklärt die gebürtige Wolfenbüttelerin. Die Arbeit in einer Polizeistation, die sich in einem Einfamilienhaus befindet, sei etwas Besonderes. „Wir werden hier schon als ‚unsere Polizei‘ wahrgenommen, was mich sehr beeindruckt.“

Rebecca Hanelt löst Daniela Domke als „Polizeichefin“ in Fallersleben ab

Daniela Domke wechselte in die Polizeidienststelle in der Heßlinger Straße. Dort ist sie nun für den Bereich Personal zuständig. Domkes Vorgängerin in Fallersleben, Insa Reinecke-Buß, leitet heute das Polizeikommissariat Schöningen. Ein anderer Fallersleber „Polizeichef“, Jens aus dem Bruch, verließ die kleine Polizeistation 2017 nach anderthalb Jahren. Heute leitet der Erste Polizeihauptkommissar das Polizeikommissariat in Königslutter.

So kann man sich also in Fallersleben für höhere Aufgaben qualifizieren. Wobei: Auch das Einsatzgebiet der Polizei in Fallersleben ist nicht ganz klein. Es reicht von Brackstedt im Norden über Fallersleben bis nach Heiligendorf im Süden. 30.000 Einwohner wohnen in diesem Teil Wolfsburgs.

