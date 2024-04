Wolfsburg. Am Donnerstagnachmittag rückte die Feuerwehr zu einem Brand in der Insterburger Straße aus. Verletzt wurde niemand.

In der Insterburger Straße in Wolfsburg ist es am Donnerstagnachmittag zu einem Brand gekommen. Wie die Polizei mitteilt, ist ersten Erkenntnissen zufolge eine 52-jährige Wolfsburgerin verantwortlich für das Feuer.

Zeugen entdeckten den Brand gegen 15.20 Uhr und alarmierten die Feuerwehr. Die konnte ein Übergreifen des Feuers auf andere Wohnungen verhindern. Die Berufsfeuerwehr evakuierte alle Anwohner. Verletzt wurde niemand.

Feuerwehr Wolfsburg löscht Brand in Mehrfamilienhaus

Die 52-jährige Mieterin befand sich ersten Ermittlungen zufolge in einem psychischen Ausnahmezustand als sie das Feuer legte und wurde daher in eine psychiatrische Fachklinik eingewiesen.

Die Wohnung der 52-Jährigen ist nicht mehr bewohnbar. Die Anwohner konnten in ihre Wohnungen zurückkehren. Der Brandort wurde beschlagnahmt. Die Ermittlungen dauern an.

