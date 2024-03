Wolfsburg. Die Dauerbaustelle auf der A 39 in Wolfsburg ist auf der Zielgeraden. Bald soll der Verkehr auf der Autobahn wieder normal fließen.

Ein bisschen Geduld ist noch gefragt bei den täglich tausenden Pendlern und anderen Verkehrsteilnehmern, die sich schon so lange durch die Dauer-Baustelle auf der A 39 in Wolfsburg quälen müssen. Dabei hatte es vor dem Winter so ausgesehen, als ob alles deutlich schneller gehen würde als geplant. Nun ist die Baumaßnahme zur Fahrbahnsanierung auf der Autobahn bei Sandkamp jedenfalls auf der Zielgeraden. Die Autobahn GmbH erklärt, welche Bauarbeiten noch erforderlich sind.

Seit dem vergangenen Jahr läuft der dritte und auch letzte Bauabschnitt zwischen den Autobahn-Anschlussstellen Wolfsburg-Sandkamp und Weyhausen. Immer noch wird der Verkehr an der Baustelle entlanggeführt. Je Fahrtrichtung ist nur ein Fahrstreifen frei, im Baustellenbereich gilt eine Geschwindigkeitsbeschränkung.

Letzte Bauarbeiten auf der A 39 in Wolfsburg

Doch seit kurzem ist nicht mehr zu übersehen, dass die Bauarbeiten dem Ende entgegengehen, die derzeit auf der östlichen Autobahnseite in Fahrtrichtung Norden laufen: Die Asphaltierungsarbeiten sind weitestgehend abgeschlossen, und auch Fahrbahnmarkierungen sind schon erfolgt.

„Derzeit finden letzte Rest- und Reinigungsarbeiten statt, wie zum Beispiel das Schneiden und Vergießen der Fugen“, teilte ein Sprecher der Niederlassung Nordwest der Autobahn GmbH des Bundes am Mittwoch auf Anfrage mit. „In der nächsten Woche beginnt bereits der Rückbau der Verkehrssicherung, der in mehreren Phasen abläuft.“

Wegen der Bauarbeiten wird der Verkehr auf der A 39 bei Sandkamp immer noch einspurig an der Baustelle vorbeigeleitet. © regios24 | Lars Landmann

Winter und Regen ließen Zeitvorsprung auf Autobahn schmelzen

„Ab Ostern wird der Verkehr nicht mehr auf die Gegenfahrbahn geleitet, sondern läuft dann einspurig in beiden Fahrtrichtungen an der Baustelle im Mittelstreifen vorbei“, kündigte der Sprecher an. Bis Ende April müssen dann noch die Asphaltprovisorien in den Anschlussstellen Weyhausen und Sandkamp zurückgebaut werden.

Insgesamt laufen die Arbeiten an der Straßenbaustelle auf der wichtigen Verkehrsverbindung ohne größere Schwierigkeiten, hieß es weiter. „Nennenswerte baubedingte Probleme gab es nicht“, informierte die Autobahn GmbH. „Lediglich der stärkere Wintereinbruch im November/Dezember 2023, der länger anhaltende Frost Anfang 2024 sowie die erhöhten Regenmengen brachten den 2023 gewonnenen Bauvorsprung zum Schmelzen.“ Damit bestätigte der Sprecher, dass es bis in den Herbst einen sehr zügigen Bauverlauf gegeben hatte.

Bauprojekt zwischen Sandkamp und Weyhausen liegt im Zeitplan

Trotz des zweimaligen starken Wintereinbruchs mit viel Schnee und Eis soll die gesamte Baußmaßnahme nun pünktlich beendet werden. „Die gesamte Baumaßnahme inklusive der Rückverlegung der Fahrspuren wird aber Ende April 2024 abgeschlossen sein“, berichtete der Sprecher. „Damit liegt die Baumaßnahme sowohl im anvisierten Zeit- als auch im Kostenrahmen.“

Beginn des mehrjährigen Bauprojekts war im Sommer 2022. Damals musste auf der Autobahn in Höhe Sandkamp nahe dem VW-Werk zunächst die komplette Fahrbahn aufgerissen werden, um die Kampfmittelsondierung zur Suche nach alten Bomben aus dem Zweiten Weltkrieg starten zu können. Nach Freigabe der Strecke ohne Bombenfunde wurde bis Sommer 2023 zunächst die Fahrbahn in Fahrtrichtung Süden/Braunschweig erneuert.

In der nächsten Woche beginnt bereits der Rückbau der Verkehrssicherung, der in mehreren Phasen abläuft. Autobahn GmbH, zur Baustelle auf der A 39

10 Millionen Euro für Fahrbahn-Grundsanierung auf A 39 in Wolfsburg

Anfang September begann dann der letzte Abschnitt des Bauprojekts. Seitdem wird die Fahrbahn in Richtung Norden/Salzwedel auf einer Länge von gut drei Kilometern erneuert. Für diese Straßenbauarbeiten auf dem Autobahnstück wird der Verkehr seitdem auf die Gegenfahrbahn geleitet, so dass für die Dauer der Baustelle in beiden Fahrtrichtungen nur je ein Fahrstreifen zur Verfügung steht.

10 Millionen Euro sind für die Grunderneuerung inklusive vorheriger Kampfmittelsondierung insgesamt eingeplant. Hintergrund ist der geplante Weiterbau der A 39 mit dem Autobahn-Lückenschluss zwischen Wolfsburg und Lüneburg. Dieser wird voraussichtlich zu einer starken Zunahme des Schwerverkehrs führen, wofür der bisherige Fahrbahnaufbau nicht ausgelegt war.

