Brücken in Wolfsburg Abrissreif: Betonkrebs-Brücke in Wolfsburg wird neu gebaut

Kaum saniert, schon wieder abrissreif: Das war vor wenigen Jahren die Hiobsbotschaft für die Autobahnbrücke, die zwischen Fallersleben und Sandkamp die Bahntrasse und den Mittellandkanal überspannt. Betonkrebs, unheilbar – so lautete die heftige Diagnose. Die wesentliche Planung für das Ersetzen der wichtigen Verkehrsader in Wolfsburg steht, jüngst gab es Bodenprüfungen.

Fast unvorstellbar: Der Abriss und Neubau der insgesamt 246 Meter langen Überführung soll ohne größere Vollsperrung der A 39 auskommen. Wie das funktionieren soll, hat die dafür zuständige Autobahn GmbH des Bundes in groben Zügen bereits erklärt.

A 39 soll in der Bauphase nicht länger gesperrt werden

Während der gesamten Bauzeit soll die A 39 in beiden Richtungen je zweispurig befahrbar bleiben. Das wird möglich, weil die Überführung aus zwei Teilbauwerken besteht: Auf der einen östlichen Hälfte verlaufen die Spuren in Fahrtrichtung Norden, auf der westlichen die Streifen in Fahrtrichtung Süden. Wenn zunächst das westliche Bauwerk abgerissen wird, werden diese beiden Spuren auf das östliche Bauwerk verschwenkt. Dort sollen durchgehend vier Spuren – allerdings verengt – befahrbar sein. Später soll es umgekehrt laufen. Ausnahmen werden vereinzelte nächtliche Sperrungen sein.

Als Vorbereitung auf die umfangreichen Brückenbauarbeiten an der „Wo 2“ – unter diesem Kürzel firmiert die Überführung bei den Brückenbau-Experten – haben im Frühjahr bis Ende Probebohrungen an mehreren Stellen stattgefunden.

Als Vorbereitung auf den Ersatz-Neubau fanden unter anderem Boden-Beprobungen unter der Autobahnbrücke in Sandkamp statt. Foto: Helge Landmann / regios24

Für die neue Autobahnbrücke in Wolfsburg gab es Bodenuntersuchungen

Bekanntgeworden waren die Bodenuntersuchungen, als es im April im Ortsrat Kästorf/Sandkamp um ein Bauleitplanverfahren ging. Das vorsah, dass neben dem Kleingärtnerverein Sandkamp ein Großparkplatz für LKW und PKW gebaut werden sollte. Die Kleingärtner hatten vermutet, dass als Vorbereitung dafür schon Bohrungen unter der Autobahnbrücke laufen.

Doch Recherchen bestätigten die Vermutung unserer Zeitung, dass es sich um Baugrunderkundungen an der „Wo 2“ handelte. Das Schnellecke-Projekt liegt im Übrigen derzeit in Bezug auf die Planung der Stadt auf Eis, nachdem der Ortsrat diese wegen ungelöster Verkehrsprobleme vom Tisch gewischt hatte.

Zeitplan sieht mehrere Jahre Bauzeit vor

Der Zeitplan für den Abriss und Neubau der zweiteiligen Brücke steht jedenfalls. Als wesentliche Meilensteine für den Ersatzneubau nannte ein Sprecher der Autobahn GmbH diese Punkte:

- Außerbetriebnahme Teilbauwerk West, Fahrtrichtung Braunschweig, Mitte März 2025

- Fertigstellung Teilbauwerk West, Fahrtrichtung Braunschweig, Mitte Juli 2026

- Außerbetriebnahme Teilbauwerk Ost, Fahrtrichtung Weyhausen, Mitte August 2026

- Fertigstellung Teilbauwerk Ost, Fahrtrichtung Weyhausen, Ende Oktober 2027

Überführung bisher mit Kosten von 35 Millionen Euro veranschlagt

Der Sprecher ging kürzlich davon aus, dass sich diese Brückenbauarbeiten nicht mit dem Abriss und Neubau der Berliner Brücke sowie den Bauarbeiten zum vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 188 ins Gehege kommen werden. Man sei in Abstimmungen mit der Stadt sowie der Landesbehörde für Straßenbau und Verkehr. Doch die Einschätzung des Leiters der Landesbehörde am Standort Wolfenbüttel fiel etwas anders aus. Er sagte vor wenigen Wochen: „Die drei Bauvorhaben werden sich nicht nachein­ander machen lassen.“

Spannend wird auch, ob sich der veranschlagte Kostenrahmen angesichts der extremen Preissteigerungen im Baugewerbe halten lassen wird: Rund 35 Millionen Euro sind bisher veranschlagt.

