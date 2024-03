Wolfsburg. Ein Unbekannter hat sich am Donnerstag unter falschem Vorwand Zutritt zum Haus eines älteren Ehepaars verschafft und Bargeld gestohlen.

Ein unbekannter Täter hat sich am Donnerstagnachmittag durch einen Trick Zugang zum Haus eines älteren Ehepaars in der Straße Am Bäckermorgen im Wolfsburger Ortsteil Neindorf verschafft. Anschließend stahl er Bargeld. Das berichtet die Polizei Wolfsburg.

Der Täter klingelte zunächst bei den Senioren an der Haustür. Er fragte den Hausbesitzer, ob er ältere Bücher, Schallplatten oder ähnliches zu verkaufen hätte. Der ältere Herr bestätigte dies und bat den Unbekannten ins Haus.

Trickbetrug in Wolfsburg: Polizei beschreibt Täter

Im weiteren Verlauf ging der Senior in den Keller, um weitere Gegenstände zu holen und ließ den Unbekannten allein im Schlafzimmer. Als der ältere Herr zurückkam, stellte er fest, dass der unbekannte Mann verschwunden war. Kurze Zeit später bemerkte er, dass der Trickbetrüger Bargeld aus seinem Portemonnaie gestohlen hatte.

Der Täter ist etwa 30 Jahre alt und 1,80 Meter groß. Er hat kurze schwarze Haare, einen Oberlippenbart und einen dunkleren Teint. Der Täter war bekleidet mit einer schwarzen Jacke und einer braunen Hose und sprach Deutsch mit Akzent.

Zeugen sollen sich bei der Polizei in Wolfsburg unter der Nummer (05363) 809700 melden.

red