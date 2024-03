Wolfsburg. Am Donnerstag wurden mehrere Wolfsburger, vor allem ältere Personen, Opfer von Telefonbetrug. Ein 92-Jähriger gab einer Unbekannten 85 Tausend Euro.

Am Donnerstag kam es in Wolfsburg zu sogenannten Schockanrufen zum Nachteil älterer Personen durch Telefonbetrüger. In einem Fall konnte sich ein 92 Jahre alter Wolfsburger dem aufgebauten Druck nicht widersetzen und zahlte 85.000 Euro, wie die Polizei mitteilt.

In einem anderen Fall reagierte ein Taxi-Fahrer sehr umsichtig und verhinderte die Zahlung von 75.000 Euro. Am Donnerstagnachmittag erschien eine 87 Jahre alte Frau in Begleitung eines Taxi-Fahrers in der Wache in der Heßlinger Straße. Die Seniorin erhielt gegen 13.20 Uhr einen Anruf eines angeblichen Polizeibeamten aus Wolfenbüttel. Dieser gab an, dass der Bruder der 87-Jährigen einen Unfall verursacht habe, bei dem eine Mutter von drei Kindern tödlich verletzt worden sei. Der falsche Beamte erklärte, dass eine Kaution von 75.000 Euro erforderlich sei, damit ihr Bruder nicht ins Gefängnis müsse. Damit die Seniorin zu ihrer Bank fahren konnte, bestellte der Telefonbetrüger ein Taxi, mit dem Hinweis, dass sie auf keinen Fall mit dem Fahrer sprechen dürfe. Während der Taxi-Fahrt vertraute sich die 85-Jährige dem Fahrer dennoch an, woraufhin er zur Polizeiwache fuhr.

92-jähriger Wolfsburger erkannte Telefonbetrug zu spät

Den Betrug zu spät erkannte unglücklicherweise ein 92 Jahre alter Wolfsburger. Dieser erhielt gegen 19.30 Uhr den Anruf einer fremden Frau. Diese gab sich als Freundin einer Bekannten des Seniors aus. Die Unbekannte erläuterte dem Wolfsburger, dass die Bekannte einen tödlichen Unfall verursacht und Fahrerflucht begangen habe. Es sei nun an die Staatsanwaltschaft eine Kaution in Höhe von 185.000 Euro für ihre Freilassung zu zahlen. Der Senior gab an, dass er nur 85.000 Euro zu Hause habe.

Dies wurde nach vermeintlicher Rücksprache mit dem zuständigen Staatsanwalt akzeptiert. Kurze Zeit später erschien eine Frau und holte das Geld ab. Eine Personenbeschreibung konnte nicht gegeben werden. Nachdem der Senior einige Minuten später nochmal seine Bekannte angerufen hatte, stellte sich heraus, dass er skrupellosen Betrügern in die Falle gegangen war. Die Polizei rät, bei Anrufen, die eine Notlage und/oder eine Geldforderung beinhalten, sofort aufzulegen.

red