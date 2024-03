Wolfsburg. Der Wolfsburger bekam eine Auseinandersetzung zwischen einem Paar mit und wollte helfen. Die Polizei sucht per Foto nach dem Täter.

Die Wolfsburger Polizei fahndet mit einem Foto nach einem bislang unbekannten Mann. Dieser soll einen 29 Jahre alten Mann im Kaufhof mit der Faust ins Gesicht geschlagen haben. Das Opfer aus Wolfsburg wurde schwer verletzt.

Der 29-jährige Wolfsburger hatte sich in Begleitung eines Freundes am 26. November 2023 gegen 3 Uhr im Kaufhof aufgehalten. Im Bereich des Torbogens zum Rondell begegneten sie einem Paar, das sich offensichtlich stritt, so die Polizei.

Der Wolfsburger sprach das Paar daraufhin kurz an, ob alles in Ordnung sei – und bekam plötzlich durch den unbekannten Mann einen Faustschlag ins Gesicht. Im Anschluss ging der Täter mit seiner weiblichen Begleitung weiter in Richtung Kaufhof. Der 29-Jährige wurde so schwer verletzt, dass er im Klinikum mehrere Tage behandelt werden musste.

Die Polizei fahndet nun mit einem Foto nach dem Täter – und hofft, dass Zeugen den Mann wiedererkennen.

Die Polizei Wolfsburg fahndet nach dem Täter. © FMN | Polizei Wolfsburg

Der Täter war etwa 1,80 Meter groß und hatte kurze schwarze Haare sowie einen leichten Bart. Der Unbekannte hatte eine sportliche Figur und ein laut Polizei „südeuropäisches Aussehen“. In seiner Begleitung befand sich eine Frau mit mittellangen blonden Haaren.

Zeugen, die Hinweise zu dem Täter geben können, werden gebeten, sich bei der Polizei Wolfsburg unter der Telefonnummer (05361) 46460 zu melden.

