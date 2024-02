Wolfsburg. 2024 soll es keine Personalengpässe wie 2023 geben. Stadt will wieder Energie sparen: Wasser soll bis 23 Grad aufgeheizt werden.

Beim Blick nach draußen mag es die meisten schütteln. Tatsache ist aber, dass in gut neun Wochen Wolfsburgs Freibäder öffnen. Den Auftakt macht in diesem Jahr Fallersleben. Der Sprung ins kühle Nass wird im Bad am Windmühlenberg am 1. Mai möglich sein. Zwei Wochen später folgen das VW-Bad und Almke. Zum Thema „kühles Nass“ später noch mehr.