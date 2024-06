Wolfsburg. Wegen rechter Parolen ist ein Lied von Gigi D‘Agostino in Verruf geraten. So gehen die Veranstalter des Fests in Wolfsburg damit um.

Die Skandale um den Missbrauch des Songs „L‘amour toujours“ für rassistische Parolen auf Sylt und auch in unserer Region stellen die Veranstalter von Festen vor Herausforderungen. In dieser Woche steigt in Fallersleben das Volks- und Schützenfest. Das sagen die Organisatoren zum Umgang mit dem plötzlichen Problem-Lied.

Das Traditionsfest in Fallersleben veranstaltet die Stadt Wolfsburg. Um die Organisation kümmert sich die Arbeitsgruppe Schützenfest, für die Stadt hält der Fallersleber Verwaltungsstellenleiter Sascha Ehrhoff die Fäden in der Hand. Er sagte am Dienstag, ein Verbot oder Verzicht auf das neuerdings problembehaftete Lied sei in der AG kein Thema gewesen; auch innerhalb der Verwaltung sei das ihm gegenüber nicht thematisiert worden.

Schützenfest-Veranstalter in Fallersleben halten Risiko für gering

Der Verwaltungsstellenleiter hält das Risiko, dass das Stück von Gigi D‘Agostino von den Musikkapellen im Zelt angestimmt wird, für eher gering. „Bei der Konstellation von Musik, die wir bei unseren Veranstaltungen haben, dürfte das eigentlich nicht passieren.“ Am Eröffnungsabend und zum kleinen Frühstück spielt die Siebenbürger Blaskapelle, zum großen Frühstück das Stadtwerke-Orchester. Etwas anders verhält es sich mit der Disco am Freitag und dem Tanz auf dem Zelt mit der Band Zeitlos am Samstag. „Diese Programmpunkte veranstaltet der Festwirt, da ist er in der Verantwortung“, stellte Ehrhoff klar.

Der neue Festwirt Marcel Sonntag war am Dienstag telefonisch nicht erreichbar, der Aufbau ist in vollem Gange. Doch Ortsbürgermeister André Schlichting betonte: „Ich gehe zwar von der Eigenverantwortung des Festwirts aus. Aber ich werde das Thema beim Festwirt ansprechen, damit er den DJ und die Band bittet, das Lied nicht zu spielen.“ Denn: „Diese beiden Programmpunkte sind zwar nicht unsere Veranstaltungen, aber das fällt natürlich auf uns als Gesamt-Veranstalter zurück.“

Auch interessant

Update Veranstaltungen Versinkt Fallersleber Volks- und Schützenfest im Parkchaos? Von Stephanie Giesecke und Claudia Caris • vor 1 Stunde

Ortsbürgermeister von Fallersleben will mit Festwirt sprechen

Schlichting geht davon aus, dass DJ und Band das umstrittene Stück von sich aus nicht spielen würden. Doch er will auf Nummer sicher gehen: Es müsse nicht sein, dass das Lied laufe und womöglich Leute auf die Idee kommen, dazu rechte Parolen zu grölen.„Ich glaube nicht, dass sowas hier passieren wird“, sagte auch der Leiter der AG Schützenfest, Jörg Moser. Die Kapellen würden das Lied ohnehin nicht spielen. Und falls irgendwelche Festbesucher von sich aus rassistische Gesänge anstimmen? „Dann müssen wir dem Einhalt gebieten, die Musik stoppen und die Polizei rufen, damit die diese Leute rauszieht.“

Ihr Newsletter für Wolfsburg & Region Kostenlosen Newsletter bestellen und täglich das Neueste aus der Region im Postfach lesen. Jetzt Anmelden! Mit meiner Anmeldung zum Newsletter stimme ich der Werbevereinbarung zu.

Vor ein paar Tagen hatte sich Kulturstaatsministerin Claudia Roth zurückhaltend zu einem möglichen Verbot des Partyhits auf Volksfesten geäußert. Wichtiger sei konsequentes Eingreifen bei rassistischen Äußerungen, sagte die Grünen-Politikerin den Zeitungen der Funke Mediengruppe. Jedoch könnten weder „L‘amour toujours“ noch Musikproduzent Gigi D’Agostino etwas dafür, „wie dieser Song in unserem Land von Menschen mit rechtsextremen und antidemokratischen Einstellungen in übelster Form missbraucht und entstellt wird“.

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert: