Wolfsburgs Freibäder in der Krise – So geht es weiter

Schlechte Bezahlung, hohe Verantwortung – auf diese Gleichung lässt sich die Lage bei den Schwimmmeistern und Rettungsschwimmern bringen. Bundesweit. Vor Ort kommen Krankheitsfälle hinzu, die bereits dazu führten, dass das Fallersleber Bad ausgerechnet im Jahr seines 90. Bestehens nur mit reduzierten Öffnungszeiten an den Start gehen konnte. Die Stadt will jetzt einen Vorschlag vorlegen, wie beide Freibäder gleichberechtigt öffnen können. Das VW-Bad hat bisher wie gewohnt von früh bis abends auf. Allein die Kasse ist nur eingeschränkt besetzt. Elektronisches, bargeldloses Einchecken ist aber möglich.

Schule und Vereine bekommen Schlüsselgewalt

Und auch für Schulen und Vereine, die nachmittags trainieren, soll eine für alle Seiten befriedigende Lösung gefunden werden. Wenn eines der Bäder nachmittags zu hat, können Schulen und Vereine vertraglich Schlüsselgewalt übertragen bekommen, heißt es aus dem Rathaus. Die Sicherheitsaufsicht liege dann in ihren Händen.

Bezahlung ist ein Knackpunkt für fehlenden Nachwuchs

Ein Knackpunkt für die bisher vergebliche Suche nach Schwimmmeister- und Rettungsschwimmernachwuchs ist die Bezahlung. Die Stadt sei grundsätzlich an die Vorgaben für den öffentlichen Dienst (TVöD) gebunden, heißt es aus dem Rathaus. RettungsschwimmerInnen, die keine dreijährige Ausbildung zum Fachangestellten für Bäderbetriebe haben, erhalten einen Stundenlohn von 14,50 Euro. Fachangestellte für Bäderbetriebe verdienen zwischen 2.700 und 3.100 Euro brutto im Monat. Eine Erhöhung dieser Tarifzahlungen müsste durch die Tarifvertragsparteien vereinbart werden, heißt es aus der Verwaltung.

Stadt will weitere Anreize schaffen

Die Stadt prüfe aber, welche weiteren Möglichkeiten es gebe, um Anreize zu schaffen. Man tausche sich mit anderen Kommunen aus. (Anmerkung: Der Präsident des Deutschen Schwimmmeisterverband hatte kürzlich gegenüber unserer Zeitung mit Nachdruck mehr finanzielle und ideelle Wertschätzung für den Beruf gefordert).

Wolfsburgs Sportdezernentin Monika Müller unterstreicht: „Schwimmen ist eine wichtige Fähigkeit. Wir halten es für dringend erforderlich, dass mehr Menschen, gerade Kinder und Jugendliche schwimmen lernen.“ Die Bereitstellung von Schwimmbädern sei daher immens wichtig. Zudem hätten gerade die Freibäder große Bedeutung als sozialer Treffpunkt. Und für Familien mit schmalem Haushaltseinkommen seien Freibäder oftmals die Alternative zum nicht finanzierbaren Sommerurlaub am Meer.

Stadt will weiteren Vorschlag zu den Öffnungszeiten vorlegen

Damit dies alles in Fallersleben und im VW-Bad in diesem Sommer trotz Personalkrise möglich ist, will die Stadt jetzt einen weiteren Vorschlag vorlegen.

Wie es in den kommenden Jahren angesichts des fehlenden Schwimmmeister- und Rettungsschwimmernachwuchs weiter gehen soll, ist dabei offen. Andernorts haben Kommunen Betreiberschaften bereits in (private) Hände gelegt oder sich die DLRG oder andere Einrichtungen ins Boot geholt. Sportdezernentin Müller dazu: „Die Stadt ist stolz auf ihre traditionsreichen Freibäder und möchte diese als städtische Einrichtungen für alle erhalten.“

