Wolfsburg. Voraussichtlich in vier Monaten startet das Sommerfestival in der Autostadt. Doch schon bald gibt es in dem Freizeitpark ein kleines Frühlingsevent.

Welche musikalischen Weltstars werden in diesem Sommer in die Autostadt kommen? Setzt der Freizeitpark von Volkswagen am Mittellandkanal nach der umjubelten Premiere im vergangenen Jahr mit den Hollywood Vampires um Johnny Depp und Alice Cooper, den Fantastischen Vier und Johannes Oerding diesmal noch einen drauf? Ein Name ist im Dezember schon durchgesickert: Am 13. Juli werden die US-amerikanischen Bluesrocker ZZ Top in der Autostadt gastieren, so vermeldete es die Band selbst zumindest auf ihrer Homepage. Die Autostadt indes hält sich mit einer Bestätigung noch bedeckt. Im vergangenen Jahr gab es die Bestätigungsrutsche Anfang Mai, also zwei Monate vor dem damals ersten Konzert von Max Giesinger. Aktuell werden nur Namen, bislang ohne weitere Bestätigungen, im Internet gehandelt. Heißester Act: AC/DC.

Die Autostadt hat unterdessen indirekt Hinweise zur Länge des diesjährigen Sommerfestivals gegeben. Da sie ab dem 16. Juni für zwei Monate Gästebetreuer sucht, ist die Wahrscheinlichkeit hoch, dass wieder im Zeitraum der Sommerferien, also grob vom 24. Juni bis 2. August, das Festival über die Bühne geht.

Orchesterkonzert beim Frühlingserwachen in der Autostadt Wolfsburg

Doch bevor das Sommerfestival startet, steht erst noch das Frühlingserwachen an. Vom 16. März bis zum 1. April gibt es mehrere österliche und frühlingshafte Angebote. Höhepunkt wird das Konzert der Philharmonia Frankfurt am 1. April ab 14 Uhr auf der Piazza, das Repertoire reicht von Barock bis zur Moderne, von Kammermusik bis zur Sinfonik. Karten zum Preis von 23 Euro gibt es online oder am Welcome-Desk. Nach der Premiere beim Winterzauber gibt es auch beim Frühlingserwachen wieder Turmfahrt-Angebote. Noch sind für alle Termine vom 15. März bis 14. April jeweils um 13.30 und 14.30 Uhr ausreichend Plätze frei. Spektakulär soll die Installation „Inflatabales“ der australischen Künstlerin Amanda Parer werden. Übergroße Figuren werden, neben den von weiteren Künstlern designten Riesen-Ostereiern, in der Parklandschaft verteilt stehen und sollen diese zum Leben erwecken.

Weitere Programpunkte des Frühlingserwachens sind unter anderem ein kleines Gewächshaus und ein Markt mit Deko-Angeboten und Snacks auf dem Piazza-Vorplatz sowie ein Kinderschmink-Angebot und eine Eier-Ausstellung im Konzernforum. Die Jahreskarten sind beim Frühlingserwachen gültig, ansonsten bezahlen Erwachsene 18 Euro, Ermäßigte 14 Euro, Kinder und Jugendliche zwischen 6 und 17 Jahren 6 Euro.