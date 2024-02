Wolfsburg. Das Osterkonzert in Wolfsburg bildet nur den Abschluss des Frühlingserwachens. Das hat die Autostadt noch geplant.

Unter dem Motto „Klassik meets Autostadt“ bietet die Autostadt in Wolfsburg ihren Gästen zum zweiten Mal in Folge eine besondere musikalische Darbietung an Ostern: Das 45-köpfige Orchester der „Philharmonia Frankfurt“ gebe am Ostermontag, 1. April, unter der Leitung des Chefdirigenten Juri Gilbo, ein Konzert auf der Piazza des Themenparks. Liebhaberinnen und Liebhaber der klassischen Musik können sich auf ein breitgefächertes Repertoire des Orchesters freuen, heißt es in einer Mitteilung der Autostadt.

Das rund 90-minütige Konzert beginne um 14 Uhr, der Einlass starte bereits gegen 13.30 Uhr. Der Eintritt koste 23 Euro, die Platzwahl ist frei. Tickets seien bereits online über den Autostadt-Ticketshop erhältlich. Zusätzlich hätten Interessierte die Möglichkeit, die Eintrittskarten auch direkt vor Ort am Welcomedesk der Autostadt zu erwerben. Das 23-Euro-Ticket gelte ausschließlich für den Zugang zum Konzert. Besucherinnen und Besucher, die darüber hinaus die Autostadt mit ihrer Vielfalt an Attraktionen erleben möchten, benötigen zusätzlich eine separate Eintrittskarte für den Themenpark, schreibt die Autostadt weiter.

Das hat die Autostadt Wolfsburg noch geplant

Das Osterkonzert bilde den musikalischen Abschluss des zweiwöchigen Frühlingserwachens der Autostadt. Im Zeitraum vom 16. März bis zum 1. April verwandele sich die Autostadt in einen großen Garten mit Birnen- und Magnolienbäumen – inklusive Gezwitscher zahlreicher Vogelarten aus aller Welt – mehreren gigantischen illuminierten Installationen sowie verschiedenen, in der Parklandschaft verteilten Riesenostereiern namhafter Künstlerinnen und Künstler.

Kinder und Jugendliche hätten die Möglichkeit, an verschiedenen Mitmachaktionen – wie dem Bau von Insektentränken oder dem Erlernen unterschiedlicher Techniken der Osterei-Bemalung – teilzunehmen. Außerdem biete das Osterferienprogramm zahlreiche Freizeit- und Bildungsworkshops. Dazu zählen die Konstruktion eines eigenen Rennflitzers sowie die Osterbäckerei. Österliche Gestaltungsangebote an den Werkstationen im MobiVersum sowie eine Smartphone-Rallye ergänzen zusätzlich das Angebot, heißt es. Täglich von 10 bis 18 Uhr können sich Kinder zudem von professionellen Maskenbildern in Tierwesen verwandeln lassen. Für alle Mutigen ab 6 Jahren starte pünktlich zum Frühlingserwachen das Rutschvergnügen auf drei verschiedenen Bahnen der 18,5 Meter hohen Anlage in die neue Saison.

Ein besonderes Highlight biete das Suchgewinnspiel für die ganze Familie: Kinder und Erwachsene erhalten die Möglichkeit, beim Gewinnspiel „Tägliche Suche nach dem goldenen Ei“ mitzumachen und mit ein wenig Glück einen farbenfrohen Überraschungs-Osterkorb zu gewinnen. Täglich werden insgesamt bis zu 20 Eier auf dem Außengelände des Parks versteckt. Wer ein goldenes Ei findet, kann dieses beim Verlassen der Autostadt gegen einen Überraschungs-Osterkorb – wahlweise Kinder- oder Erwachsenenkorb – eintauschen. Wichtig: Dabei könne pro Familie und pro Tag nur ein Ei eingetauscht werden.

Die Autostadt könne täglich mit einer gültigen Tages- oder Jahreskarte besucht werden. Alle Informationen zum Frühlingserwachen gebe es unter www.autostadt.de/fruehling

