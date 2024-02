Wolfsburg. Die Sanierung deckt tiefergehende Baumängel der Halle auf. Die Stadt Wolfsburg sucht noch nach einer Lösung für den Sportunterricht.

An der Bunten Grundschule in Detmerode wird seit einiger Zeit die Sport- und Gymnastikhalle saniert. Während der erforderlichen Generalsanierung sind nun erhebliche Baumängel des 1967 fertiggestellten Gebäudes aufgetaucht, die eine weitere Nutzung unmöglich machen. Das berichtet die Wolfsburger Stadtverwaltung.

Die ursprüngliche Planung sah eine Instandsetzung in zwei Bauabschnitten vor, um die teilweise Nutzung weiterhin zu ermöglichen. Nun wurden sämtliche Abbruch- und Schadstoffsanierungsarbeiten abgeschlossen. „Erst dadurch trat schrittweise die marode Bausubstanz – sowohl in statischer als auch in baukonstruktiver Hinsicht – in Erscheinung“, heißt es vonseiten der Stadt. Die Mängel seien nach dem Bau 1967 so kaschiert worden, dass sie nicht bei Regelüberprüfungen, sondern erst bei einer umfassenden Sanierung festgestellt werden konnten. Von den baulichen Mängeln ist insbesondere der Sozialtrakt mit den Sanitär- und Umkleideräumen betroffen.

„Durch die unerwarteten Baumängel in der Sporthalle in Detmerode können wir die Sanierung nicht wie geplant durchführen“, erklärt Stadtbaurat Kai-Uwe Hirschheide. „Die Stadt Wolfsburg arbeitet intensiv daran, das weitere Vorgehen zu planen, um die Sanierung des Gebäudes schnellstmöglich sicherzustellen.“

Bunte Grundschule in Detmerode – wie geht es mit dem Sportunterricht weiter?

Aktuell befindet sich die Stadt daher in Beratungen über das weitere Vorgehen. Die Verwaltung rechnet damit, Ende März über den weiteren Ablauf informieren zu können.

Das Foto zeigt die fehlende Verzahnung im Außenmauerwerk des Sozialtraktes. © Stadt Wolfsburg | Stadt Wolfsburg

Auch an einer Lösung für den Sportunterricht wird gearbeitet. Besonders betroffen von der Schließung der Sporthalle ist die Bunte Grundschule in Detmerode, die nun nicht wie geplant den Sportunterricht durch die Teilnutzung während der Sanierung durchführen kann.

Klar sei, so die Stadt: Der Sportunterricht soll so schnell wie möglich wieder stattfinden können. „Wir stehen in einem guten und engen Austausch mit der Bunten Grundschule“, betont Sportdezernent Andreas Bauer. „Unser Ziel ist es, zeitnah eine gute Ausweichmöglichkeit zu finden, damit die Schule den Sportunterricht auch weiterhin durchführen kann.“

Mehr wichtige Nachrichten aus Wolfsburg lesen:

Täglich wissen, was in Wolfsburg passiert:

Newsletter : Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden.

: Hier können Sie sich kostenlos für den täglichen Wolfsburg-Newsletter anmelden. Podcast : Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden.

: Hören Sie in unseren Podcast 5nach5 rein – kurz und knapp berichten wir zur Feierabend-Zeit von den wichtigsten Schlagzeilen des Tages. Und: Im Gesundheits-Podcast „Auf Herz und Nieren“ sprechen Expertinnen und Experten aus dem Wolfsburger Klinikum mit unserer Redaktion über ihre Arbeit und verschiedene Leiden. Social Media: Unsere Zeitung bietet zudem einen Whatsapp-Kanal – und ist auf Facebook, Instagram und Tiktok vertreten.

red