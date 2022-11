Sport in Wolfsburg

Die Sanierung der Sporthalle an der Bunten Grundschule in Detmerode soll zum Schuljahr 2023/2024 abgeschlossen werden. Ein Jahr später soll dann auch die Gymnastikhalle saniert sein (Archivfoto).

Wolfsburg. Bei den Arbeiten in Detmerode und Vorsfelde kommt es zu Verzögerungen, der Neubau in Wendschott soll bald starten. So ist der Zustand der Hallen.