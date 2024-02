Wolfsburg. Auch das Bündnis „Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten“ ruft zur Demonstration auf. Ein prominenter Redner ist der VW-Chef.

Der „Schulterschluss der Wolfsburger Demokraten“ ruft für Sonntag, 18. Februar, ab 11.30 Uhr zu einer Großdemonstration „Für Demokratie und Zusammenhalt“ auf dem Wolfsburger Rathausplatz auf. Alle Bürgerinnen und Bürger sind eingeladen, an diesem Tag ein klares Zeichen für Toleranz, Respekt und Vielfalt und gegen Rechtsextremismus zu setzen, heißt es in einer Pressemitteilung.

OberbürgermeisterDennis Weilmann sagt laut Mitteilung: „Wir tragen in Wolfsburg gemeinsam die Verantwortung dafür, klar und entschieden gegen Rechtsextremismus einzustehen. Die Kundgebung des Wolfsburger Schulterschlusses ist ein wichtiges Anliegen, das wir als Stadt voll und ganz unterstützen. Ich ermutige alle Wolfsburgerinnen und Wolfsburger, für die Demokratie und gesellschaftlichen Zusammenhalt einzustehen.“

Für den „Schulterschluss“ betonen der Pressemitteilung zufolge Stadträtin Iris Bothe und Christian Matzedda, Zweiter Bevollmächtigter der IG Metall Wolfsburg: „Der Rechtspopulismus ist eine Gefahr für unsere gesamte Gesellschaft. Er bedroht unsere Demokratie, unsere Freiheit, Solidarität aber auch unsere Wirtschaft und damit unseren Wohlstand. Wir freuen uns deswegen besonders, dass es uns in Wolfsburg gelungen ist, mit einem so breiten und starken Bündnis für die Verteidigung unserer Demokratie und unserer Werte gegen die Angriffe von Rechtsaußen auf die Straße zu gehen. Wolfsburg ist und bleibt eine bunte, weltoffene Stadt!“

Bei der Demonstration in Wolfsburg für Demokratie spricht auch der VW-Vorstandsvorsitzende

„Werte wie Vielfalt, Toleranz, Weltoffenheit und partnerschaftliches Miteinander bilden die Basis unseres Konzerns. Wir als Belegschaft leben täglich diese Werte als Fundament unserer Arbeit und unserer Produkte. Allein in unserem Stammwerk in Wolfsburg arbeiten Menschen mit rund 100 verschiedenen Nationalitäten zusammen. Darauf sind wir stolz – und das zeigen wir am 18. Februar“, wird die VW-Betriebsratsvorsitzende Daniela Cavallo zitiert, die auch als Rednerin auftreten wird.

Ebenfalls an das Rednerpult treten wird Oliver Blume, Vorstandsvorsitzender der Volkswagen AG und Porsche AG. Er sagt laut Mitteilung: „Der Volkswagen Konzern und die Porsche AG sind sich ihrer gesellschaftlichen Verantwortung bewusst und stehen für den demokratischen Zusammenhalt. n diesen herausfordernden Zeiten ist es wichtiger denn je, diesen Zusammenhalt zu stärken. Am 18. Februar wollen wir gemeinsam mit vielen Menschen auf dem Rathausplatz in Wolfsburg daher klar Position beziehen: für Vielfalt, Demokratie und eine weltoffene Haltung.“

Bundesweit gingen in den vergangenen Wochen hundertausende Menschen in zahlreichen deutschen Städten für die Bewahrung der demokratischen Grundwerte und gegen Rechtsextremismus auf die Straße, wird erklärt. Nun folge eine entsprechende Großdemonstration in Wolfsburg. Es ist nicht die erste: Erst am Freitag kamen etwa 400 Menschen auf dem Rathausplatz in Wolfsburg zusammen.

