Wolfsburg. Ab Sonnabend laufen die Fußballerinnen und Fußballer des VfL mit Trikotwerbung für den Tiguan auf. Das Thema ist VW-Chefsache.

Mit der Produktwerbung auf Fußballtrikots ist das so eine ganz besondere Sache. Unternehmen entscheiden sich dafür, damit ihr Name mit dem Erfolg der Teams verbunden wird. Doch was ist, wenn der Klub hinter den Erwartungen zurückbleibt? VW setzt auf den gegenteiligen Effekt und lässt den VfLWolfsburg schon ab dem nächsten Spieltag mit dem Schriftzug eines echten Erfolgsmodells auflaufen. Ob es hilft? Der Gegner heißt Borussia Dortmund und dürfte etwas gegen diese Art von Motivationsspritze haben.

Vor allem die Kovac-Elf steht unter Beobachtung

„Ab dem kommenden Spieltag haben die Zeugwarte des VfL Wolfsburg ganz besondere Trikots für die Spielerinnen und Spieler parat: Sowohl die Frauen als auch die Männer des VfL werden bis Ende März mit dem Tiguan-Schriftzug auf der Brust auflaufen. Passend zum Auslieferungsstart des Tiguan wird das Team von Niko Kovac das Trikot zum ersten Mal am kommenden Samstag gegen Borussia Dortmund tragen, die Elf von Tommy Stroot auswärts beim 1. FC Nürnberg“, teilte der VfL mit.

Vor allem die Kovac-Elf blinkt schon seit geraumer Zeit aus dem unteren Tabellen-Mittelfeld und schafft es trotzdem nicht auf die Überholspur. VW subventioniert die Profiteams der Grün-Weißen traditionell großzügig. In dieser Saison konnte das Herrenteam das Vertrauen bislang nicht mit Siegen und guten Platzierungen zurückzahlen. Die Lage ist kritisch, der Trainer steht unter Druck. Die Lage entbehrt auch deshalb nicht einer gewissen Tücke, weil Porsche gerade groß beim VfB Stuttgart eingestiegen ist. Dort hat sich nach langer Durststrecke der Erfolg eingestellt. Noch pikanter: Konzernvorstand Oliver Blume ist zugleich auch Porsche-Chef – und ein bekennender Fußball-Fan.

Blume: „Stolz auf die Mannschaft hinter dem Auto“

So war es schon etwas Besonderes, dass Konzernprominenz dabei war, als am Dienstag die große Sondertrikot-Präsentation im Stammwerk stattfand. Blume und Sebastian Rudolph, Mitglied des VfL-Aufsichtsratspräsidiums und Leiter der Konzernkommunikation der Volkswagen AG, ließen sich das Ereignis nämlich nicht entgehen. Auch VfL-Kapitänin Svenja Huth und Kapitän Maximilian Arnold waren dabei, begleitet von den Volkswagen-Mitarbeitenden Sarina Degen und Peter Brugge aus der Tiguan-Fertigung.

Die Vorstellung fand an der Montagelinie 4 in Halle 8 statt – also inmitten der Montagelinie 4, auf der unter anderem der neue Tiguan gefertigt wird. „Marktstart für den Tiguan und Trikotstart für den VfL Wolfsburg: Das passt. Unseren Spielerinnen und Spielern wünschen wir im neuen Dress natürlich genauso viel Erfolg wie dem Tiguan. Seit seinem Marktstart 2007 hat sich das Fahrzeug bereits mehr als 7,6 Millionen Mal verkauft. Darauf sind wir stolz – genauso stolz wie auf die Mannschaft hinter dem Auto. Daher haben wir die Weltpremiere der dritten Tiguan-Generation auch mit unserem Team bei der Betriebsversammlung gefeiert“, sagt Oliver Blume.

„Wir hoffen, dass der neue Schriftzug mit sportlichem Erfolg einhergeht“

Sebastian Rudolph ergänzt: „Der Tiguan gehört zur DNA von Volkswagen. Er fügt sich ein in eine lange Tradition von Volkswagen-Modellen auf der Trikotbrust des VfL – vom Polo über den Golf bis hin zum ID.4. Wir hoffen, dass der neue Schriftzug auch mit sportlichem Erfolg der VfL-Teams einhergeht und freuen uns auf die restliche Saison.“

Hört sich nett an, könnte aber durchaus auch als deutliche Ermunterung aufgefasst werden. Denn im gesamten Umfeld der Marke VW ist Sparen angesagt. Da wären die Profis gut beraten, ihre sehr hohen Gehälter durch ansprechende Leistung zu legitimieren und den Fans zumindest am Wochenende Freude zu bereiten. Als VW nach der Ausgliederung der Profi-Fußballteams aus dem VfL e.V. 2004 erstmals Produktwerbung für den Polo auf den Trikots platzierte, hatte der VfL unter Trainer Erik Gerets erstmals die Tabellenführung erobert. Ein gutes Omen also?

Das Tiguan-Trikot gibt es im VfL-Fanshop an der Volkswagen-Arena

VfL-Profi Maximilian Arnold ließ sich dazu mit dieser Aussage zitieren: „Wir sind sehr stolz, mit dem Tiguan eines der erfolgreichsten Volkswagen-Modelle zum zweiten Mal auf unserem Trikot zu präsentieren, insbesondere weil das Modell – bereits seit über zehn Jahren – hier in Wolfsburg gefertigt wird.“ Der Tiguan, dessen Generation 3 im vergangenen Jahr ihre Weltpremiere auf der Betriebsversammlung in Wolfsburg erlebte, ist neben dem Golf das absatzstärkste Modell, das im Stammwerk gebaut wird. Beide Fahrzeuge sind mit guten Absatzzahlen ins neue Jahr gestartet.

„Für uns beginnt nun der entscheidende Saisonteil. Wir haben weiterhin die Chance auf zwei Titel und sind davon überzeugt, dass wir mit dem Tiguan auf der Brust einen erfolgreichen zweiten Saisonteil erreichen werden“, gibt sich auch Svenja Huth zuversichtlich. Das Trikot mit dem Tiguan-Schriftzug auf der Brust ist auf Nachfrage im VfL-Fanshop an der Volkswagen-Arena erhältlich.