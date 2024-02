Wolfsburg. Der erfahrene Mittelfeldspieler erzielt gegen Borussia Dortmund das Wolfsburger Tor - Für Initialzündungen ist Gerhardt bekannt.

Ein Tor kann manchmal Balsam für die strapazierte Fußballerseele sein. So schien es am Samstag auch bei Yannick Gerhardt zu sein. Der 29-Jährige war in den vergangenen Wochen beim VfL Wolfsburg nicht so zum Zug gekommen, wie er es sich vorgestellt hatte. Ledigich in der Partie in Heidenheim hatte der Routinier über 90 Minuten spielen dürfen – aber auch nur, weil mit Aster Vranckx und Mattias Svanberg zwei Akteure für die Doppelsechs-Position ausgefallen waren. Beim 1:1-Remis des Fußball-Bundesligisten gegen Borussia Dortmund war es erneut eine Verletzung Svanbergs, die Gerhardts Teilzeit-Einsatz begünstigte. Aber das spielte diesmal eine untergeordnete Rolle. Mit seinem Ausgleichstor hatte Gerhardt dem VfL nach seiner Pausen-Einwechslung einen wichtigen Zähler gerettet.