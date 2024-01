Wolfsburg. Die Organisation „Die Falken” und die Grüne Jugend wollen ein Zeichen setzen gegen Rechtsextremismus. Am Freitag wird demonstriert.

Eine Kundgebung wird es am Freitag, 2. Februar, 17 Uhr, vor dem Wolfsburger Rathaus geben: Die Demonstration richtet sich laut Mitteilung gegen das Erstarken rechten Gedankenguts und findet unter dem Slogan „Weg mit der AfD! Kein Fußbreit dem Faschismus!“ statt. Die Falken und die Grüne Jugend Wolfsburg rufen dazu auf.

„Wir als Jugendorganisation „Die Falken” haben uns entschieden, auch in Wolfsburg ein klares Zeichen gegen Rechtsextremismus und die Abschiebungsfantasien der AfD zu setzen“, heißt es in der Ankündigung der Kundgebung. „In den vergangenen Wochen gab es deutschlandweit unzählig viele Demonstrationen, welche ein Zeichen für Demokratie und gegen Rechtsextremismus gesetzt haben und auch in Wolfsburg ist dies unumgänglich“, wie es weiter heißt.

Hunderttausend Menschen protestieren in Deutschland gegen die AfD

Plötzlich sprechen sich laut der Mitteilung mehrere Hunderttausend Menschen in Deutschland gegen die AfD aus und protestieren. „Laut einer Recherche von Correktiv fand am 25. November in Brandenburg, nicht weit von Potsdam, ein geheimes Treffen von Investoren, Neonazis und Mitgliedern der AfD statt. Einer der Teilnehmenden war der persönliche Referent von Alice Weidel. Bei diesem geheimen Treffen diskutierten sie über die ,Remigration‘, also das Abschieben von Millionen von Menschen aus Deutschland. Egal ob mit oder ohne deutschen Pass“, schreiben die Falken.

Die Abschiebung baue auf rassistischen Ideologien auf und greife das Existenzrecht von Millionen von Menschen in diesem Land an. Diese Pläne seien nicht nur menschenfeindlich, sondern ein direkter Angriff auf die Demokratie. Und diese Demokratie müsse nun aufstehen und sich gegen Menschenfeindlichkeit, rechte Hetze und Spaltung der Gesellschaft wehren. „Wir müssen die Sicherheit aller Menschen einfordern, unabhängig von ihrer Herkunft, ihrem Aussehen, ihrem Glauben oder ihrer sexuellen Orientierung“, so die Falken. Die AfD sei menschenfeindlich. Wer schweige, stimme zu.

red