Wolfsburg. Im Umweltausschuss wird vor Panikmache nach der Wolfssichtung in Heiligendorf gewarnt. Doch im Dorf sind insbesondere Eltern besorgt.

Ein Umweltdezernent, der sich als Fan vom Wolf outet, ein Ortsbürgermeister, der von besorgten Eltern berichtet und ein Naturschutzbeauftragter, der vor zwei viel gefährlicheren Tieren in Wolfsburgs Wäldern warnt: Die Wolfssichtung im November in Heiligendorf bietet immer noch Diskussionsstoff. So lief das Thema im Umweltausschuss – und das passiert im betroffenen Dorf.