Wolfsburg. Alles wird teurer – das macht sich nun auch in den Betriebsrestaurants von Volkswagen bemerkbar. So steigen die Preise an.

VW hebt die Preise für die Speisen in den Betriebsrestaurants innerhalb von sieben Monaten ein zweites Mal an. Nach der letzten Anhebung im Juni 2023 gehen die Preise nun noch einmal um 5,5 Prozent nach oben. Die neue Preisliste gilt ab Februar.