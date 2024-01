Wolfsburg. Galvanik-Schadstoffe im VW-Werk flossen jahrzehntelang ins Grundwasser. Sie verseuchen auch den Barnbruch. Das ist der Sanierungsplan.

Herausgekommen war die Umweltbelastung 2023 eher zufällig: Im VW-Werk und auch im Naturschutzgebiet Barnbruch ist das Wolfsburger Grundwasser mit so genannten Ewigkeitschemikalien belastet. Diese per- und polyfluorierten Alkylsubstanzen (PFAS) stammen aus längst vergangenen Zeiten, als VW von 1965 bis 1991 die Galvanik betrieb. Von der FE-Deponie gelangten die Schadstoffe ins Grundwasser und strömten auf dem Weg auch raus aus dem Werksgelände. Im Umweltausschuss legte Volkswagen am Donnerstag einen Sanierungsplan vor. Das Projekt wird Jahre dauern und Millionen kosten.