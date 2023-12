Wolfsburg. Wo lassen sich Raketen und Co. in der Silvesternacht am schönsten beobachten? Hier kommen fünf Top-Aussichtspunkte fürs Feuerwerk.

Man kann vom Silvester-Feuerwerk ja halten, was man will. Fakt ist: Für die meisten gehört die lautstarke und farbenfrohe Begrüßung des neuen Jahres einfach dazu. Und vielen reicht es, um Mitternacht vor die Tür zu gehen, um Raketen in den Nachthimmel zu jagen oder das Schauspiel zu bestaunen. Es gibt aber einige Stellen in Wolfsburg, an denen das Feuerwerk besonders gut zu sehen ist.

Die WN-Redaktion empfiehlt fünf gute Aussichtspunkte fürs Silvester-Feuerwerk. © FMN | Jürgen Runo

1. Allersee

Der Allerpark mit dem Allersee ist als Aussichtspunkt für ein krachendes Feuerwerk bestens erprobt. Schließlich lassen die Schützen dort zum Schützenfest zweimal ein opulentes Feuerwerk zünden. Logisch, dass es in der Silvesternacht noch unfassbar viel prächtiger aussieht, wenn der von tausenden Raketen erleuchtete Himmel sich im Wasser des Allersees spiegelt.

2. Berliner Brücke

Besuchen Sie die Berliner Brücke, so lange sie noch steht! Naja, ganz so akut schlecht ist der Zustand des maroden Bauwerks nicht. Erst zum Ende des Jahrzehnts läuft die Galgenfrist ab, die die Bauverwaltung der Überführung gegeben hat. Dann muss der Neubau die täglichen Verkehrslawinen tragen. So oder so ist die Berliner Brücke ein zentral gelegener Silvester-Aussichtspunkt, der einen Rundum-Blick über die Stadt erlaubt. Und ähnlich wie am Allersee ergeben sich besonders schöne Effekte, wenn sich die Raketen-Vielfalt im Mittellandkanal widerspiegelt.

3. Hochbehälter Nordsteimke

Die Nordsteimker haben ihren eigenen Top-Aussichtspunkt direkt vor der Tür: Am höchsten Punkt des Ortes befindet sich der Trinkwasser-Hochbehälter, der als Station der Brunnen- und Quellenwanderung ebenfalls für einen guten Ausblick empfohlen wird. Von dort lässt sich nebenbei auch ein Blick auf die Steimker Gärten erhaschen, die unter schleppender Besiedelung leidet. Aber womöglich wohnen dort inzwischen so viele Wolfsburger, dass auch dort reichlich Raketen in den Himmel aufsteigen.

In der Silvesternacht lässt sich in Wolfsburg das Feuerwerk an vielen Stellen schön beobachten, so wie am Allersee. (Archiv) © regios24 | Lars Landmann

4. Klieversberg

Der Klieversberg ist quasi der Klassiker, wenn man in Wolfsburg eine weite Aussicht über die Stadt genießen will. Klar, dass das auch eine Top-Destination ist, um den hell erleuchteten Silvester-Himmel zu genießen. Allerdings sollte auch bedacht werden, dass es dort in der Silvesternacht erfahrungsgemäß voll wird. Wer also keine Lust hat, einen Böller direkt zu seinen Füßen zu riskieren, sollte sich ein ruhigeres Plätzchen suchen. Vielleicht an Wolfsburgs höchstem Punkt. Denn einer der populären Irrtümer über Wolfsburg ist, dass der Klieversberg angeblich die höchste Erhebung ist.

5. Windmühlenberg Fallersleben

Fallersleben hat viele Berge. Einer davon, und wie schon vom Namen her zu vermuten der höchste, ist der Windmühlenberg. Das machen sich die Funkamateure zu Nutze, die ihr Domizil im alten Wasserturm haben. Der ist allerdings nicht öffentlich zugänglich. Doch auch vom Festplatz nahe dem Freibad aus lässt sich das Feuerwerksspektakel zu Silvester bestens erleben.

Für alle, die mit der ganzen Silvester-Knallerei überhaupt nichts am Hut haben oder Raketen und Co. am Nachthimmel ganz entspannt erleben möchten, gibt‘s Alternativen. Wie wäre es zum Beispiel mit einer Nachtwanderung durch den Stadtwald – Achtung, Wildschweine! – oder mit einem Abstecher nach Almke? Dort befindet sich nämlich mit 140,2 Metern über dem Meeresspiegel der höchste Punkt von Wolfsburg. Das ist immerhin satte 30 Meter höher als der Klieversberg – und es herrscht dort auch deutlich weniger Raketen-Rummel als in der Innenstadt.

Lesen Sie weitere Nachrichten aus Wolfsburg: