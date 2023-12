Wolfsburg. Die Feuerwehr ist am Donnerstag an der Heinrich-Nordhoff-Straße im Einsatz. Wieder brennt es in einem Kleingartenverein.

Erneut brennt es auf dem Gelände des Wolfsburger Kleingartenvereins Westersiek: Am Donnerstagabend ist die Feuerwehr an der Heinrich-Nordhoff-Staße im Einsatz. Der Alarm ging um 21.06 Uhr ein. Zurzeit befindet sich die Feuerwehr noch vor Ort – nähere Details zum Geschehen sind deshalb noch nicht bekannt.

Am 1. Weihnachtsfeiertag hatten bereits vier Gartenlauben an der Heinrich-Nordhoff-Straße in Flammen gestanden. Am Mittwochabend brannten zudem zwei Lauben an der Mecklenburger Straße am Laagberg. Die Wolfsburger Polizei geht jeweils von Brandstiftungen aus.

Dieser Artikel wird aktualisiert.

red