Wolfsburg. Viele Wolfsburger sind heiß aufs Böllern. Der Feuerwerksverkauf zu Silvester begann mit Schlangen und tumultartigen Szenen.

Heiß her ging es am Donnerstag zu Beginn des Böller-Verkaufes: Ein Kunde, der sich selbst um 7 Uhr morgens in Wolfsburg mit Silvester-Feuerwerk eindecken wollte, berichtet von tumultartigen Szenen in einem Discounter.