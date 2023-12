Wolfsburg. Trotz der Produktionsruhe wird über Weihnachtern im Stammwerk gearbeitet. Management und Betriebsrat sagten Danke.

Manche Berufe kennen keine Feiertage. Über Weihnachten müssen viele Menschen arbeiten, sei es bei der Polizei, in Tankstellen oder bei bestimmten Dienstleistern. Bei Volkswagen ist das nicht anders. Auch wenn die Bänder im Werk Wolfsburg still stehen, gibt es Kolleginnen und Kollegen, die über die Festtage die Stellung halten. Es ist schöne Tradition, dass Betriebsrat und Management diesen Menschen an Heiligabend einen Besuch abstatten und Danke sagen.