Wolfsburg. Der Rat hat dem ersten Wolfsburger Mietspiegel trotz Bedenken seinen Segen gegeben. Nun können Mieter und Vermieter rechnen.

Die Stadt Wolfsburg hat sich lange dagegen entschieden, einen Mietspiegel für Wolfsburg zu erstellen. Am 1. Januar 2024 tritt nun aber der erste Wolfsburger Mietspiegel in Kraft. Das hat der Rat in seiner Dezember-Sitzung beschlossen.