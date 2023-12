Wolfsburg. Imbissbetreiber auf dem Weihnachtsmarkt reagieren auf die steigende Nachfrage. Wir nennen Stände mit veganem und vegetarischem Essen.

Bratwurst, Burger, Backschicken: Das Angebot an deftigen Fleisch- und und Wurst-Speisen auf dem Wolfsburger Weihnachtsmarkt ist traditionell groß. Doch es geht auch anders: Einige Imbissbetreiber reagieren auf die steigende Nachfrage nach veganen und vegetarischen Gerichten. Wir haben eine Auswahl an Ständen zusammengestellt, die auch Essen ohne Fleisch oder sogar ganz ohne tierische Produkte servieren.

Kartoffelhäuschen

Wie in einem kleinen Schlaraffenland können sich Weihnachtsmarkt-Besucher hier fühlen, die auf Fleisch, Wurst oder sogar ganz auf tierische Produkte verzichten: Klassische oder gedrehte Pommes aus Kartoffeln oder Süßkartoffeln, Kartoffelecken, gefüllte Kartoffeltaschen und mehr sind im Kartoffelhäuschen unter dem Glasdach im Angebot. „Wir haben eine extra Fritteuse nur für die Pommes“, erklärt Mitarbeiter Fabian Reidt. Die Frischkäse-Kartoffeltaschen landen in einer anderen Fritteuse – denn sie sind zwar vegetarisch, aber nicht vegan. „Außerdem werden alle Speisen in rein pflanzlichem Öl frittiert.“

Der Clou: Veganer müssen nicht auf eine Sauce für Pommes, Kartoffelecken und Co. verzichten. „Wir haben unser Saucen-Angebot seit dem letzten Jahr etwas umgestellt und erweitert“, verrät Chefin Tina Motz. „Wir haben jetzt ganz neu auch vegane Käsesauce, die schmeckt wie die Sauce mit Käse.“ Auch vegane Mayonnaise steht inzwischen zur Auswahl. „Und wir haben nun auch vegane Salsa“, ergänzt Inhaber Björn Motz.

Wir haben unser Saucen-Angebot seit dem letzten Jahr etwas umgestellt und erweitert. Wir haben jetzt ganz neu auch vegane Käsesauce. Tina Motz, Inhaberin, Kartoffelhäuschen

Schafskäse

Von vornherein fleischlos und damit komplett vegetarisch ist das Speisenangebot am Fladenbrot-Stand von Michael Doss: Wahlweise mit Schafskäse, Mozzarella oder Ziegenkäse werden die Brottaschen gefüllt, hinzu kommen je nach Bestellung Tomaten, Gurken, Krautsalat, Rucola und Sauce. Für Mitarbeiter Jean-René Jaouen ist es aber überhaupt kein Problem, den Käse auf Wunsch wegzulassen, wie er versichert.

Die mit Schafskäse oder anderem Käse gefüllten Fladenbrote bereitet Jean-René Jaouen auf Wunsch auch vegan zu. © regios24 | Sebastian Priebe

„Einige wollen tatsächlich nur Salat als Füllung“, erzählt Jaouen. „Aber insgesamt ist die Nachfrage nach der veganen Variante noch nicht sehr groß und im Vergleich zum Vorjahr bisher auch nicht gestiegen.“ Dafür ist den meisten Kunden etwas anderes wichtig: „Fast jeder will Schärfe beim Schafskäse-Fladenbrot. Das ist irgendwie eine Spezialität in Wolfsburg.“ Auf Wunsch gibt‘s daher thailändische Chili-Sauce on top.

Langos

Voll auf ihre Kosten kommen Vegetarier am Langos-Stand. Denn bei Lajana Noldin und ihren Mitarbeiterinnen gibt es verschiedene Varianten für den Belag, die meisten sind ohnehin fleischlos: Ob mit Schmand, Tomate, Mozzarella, Rucola oder Frühlingszwiebeln - auf Wunsch können Kunden sich den Belag für die frittierten Fladenbrote auch selbst zusammenstellen. Vegan ist das Gebäck, das an eine Minipizza erinnert, aber nicht, räumt die Inhaberin ein. Zwar wird ausschließlich in Pflanzenöl ausgebacken, aber der Teig enthält Eier und Kuhmilch. „Ich habe mich seit dem Vorjahr mal an einem veganen Teig mit Mandelmilch versucht. Aber Geschmack und Qualität waren weit entfernt vom normalen Teig. Die Konsistenz muss passen“, erzählt die Chefin.

Am Langos-Stand von Lajana Noldin gibt es als vegane Speise frittierten Blumenkohl. © regios24 | Sebastian Priebe

Dennoch gibt es am Langos-Stand auch etwas für Veganer – nur eben kein Fladenbrot. „Unser frittierter Blumenkohl ist vegan“, versichert Lajana Noldin. Der Teig enthalte nämlich nur Mehl, Backpulver und Gewürze. Auf eine Sauce muss allerdings verzichtet werden. Doch die Standbetreiberin hat eine Alternative: „An unseren Stand kommen viele Weihnachtsmarkt-Besucher, die aus Indien oder Pakistan stammen. Sie wählen einfach unser Knoblauchöl zum Blumenkohl.“

Pizzahaus

Pizza und Panzerotti hat das Pizzahaus im Angebot. Überhaupt kein Problem ist es da für Vegetarier, eine Variante ohne Schinken zu wählen. Schon schwieriger wird es dagegen für Veganer. „Der Teig ist vegan, aber auf die Pizza kommt natürlich Käse. Und der ist bei uns bisher nicht vegan“, erklärt Jordan Renz. Das soll sich aber ändern, verrät der Mitarbeiter: „Wir denken darüber nach, nächstes Jahr auch veganen Käse dazuzunehmen, dann können wir vegane Pizza anbieten.“ Auch wenn die Nachfrage bisher eher gering sei.

Jordan Renz vom Pizzahaus bereitet Kunden auf Wunsch vegane Panzerotti zu. © regios24 | Sebastian Priebe

Dennoch werden Veganer an dem Stand im Winterwald auch jetzt schon fündig: Der Teig für die Panzerotti – gefüllte Teigtaschen ähnlich wie eine Pizza Calzone – ist nämlich wie der Pizzateig vegan. „Die Kunden können Panzerotti ohne Käse bestellen, nur mit Tomate. Gebacken werden sie in reinem Pflanzenfett.“

