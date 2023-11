Wolfsburg. Volkswagen Heritage erinnert an eine Rede des legendären Volkswagen-Chefs vor 57 Jahren. Auch damals fehlte es an Arbeitskräften.

Ein Satz, den die Mitarbeitenden bei Volkswagen aktuell vielleicht auch gerne mal aus dem Mund ihres Chefs hören würden. „Der Schlüssel zum Erfolg eines Unternehmens liegt allein bei den Menschen, bei den Führungskräften und den geführten Mitarbeitern“ – mit diesen Worten hatte Heinrich Nordhoff, Vorstandsvorsitzender der Volkswagenwerk AG, den 5. Deutschen Händlerkongress eingeleitet, und zwar vor genau 57 Jahren, am 21. November 1966. Daran erinnert Volkswagen Heritage.

In diesem Jahr hätten sich die Teilnehmer des Kongresses mit dem Thema „Unternehmensführung und Personalpolitik im Wandel unserer Zeit“ befasst. In seiner Rede habe der Volkswagen-Chef weiter ausgeführt: Der Wert eines Unternehmens bestehe nicht nur in Gebäuden und Maschinen, wertvoll seien vor allem die Mitarbeiter. Die Bedeutung der Personalfragen habe sich durch den Arbeitskräftemangel deutlich erhöht. Unternehmenspolitisch müsse darauf geachtet werden, dass man weg vom hierarchischen Denken kommt, hin zur verantwortlichen Mitarbeit quer durch alle Bereiche.

Bei Volkswagen hatte die Sicherung von Arbeitsplätzen oberste Priorität

Der legendäre VW-Chef war damit jedoch noch nicht am Ende, legte nach: In Führungsspitzen solle stets ein Personalleiter vertreten sein, in größeren Aktiengesellschaften sogar als ordentliches Vorstandsmitglied. Ein weiteres wichtiges Merkmal der modernen Unternehmenspolitik sei die Marktorientierung, so Nordhoff. Der Faktor Verkauf werde immer wichtiger, was eine gründliche Marktbeobachtung und -orientierung, Produktionsentwicklung, Werbung und Verkaufsförderung sowie Kundendienst erfordere.

Und, zum Abschluss: Die oberste Priorität in der Unternehmensführung habe die Schaffung und Sicherung von Arbeitsplätzen. Nicht zu vergessen sei aber auch die Beachtung der volkswirtschaftlichen Aspekte, die für große Unternehmen wesentlich sind. An dieser Stelle könnte der eine oder andere meinen, dass sich die Gewichtung mittlerweile etwas verschoben hat...

