Wolfsburg. In ein Café am Nordfriedhof zerstörten Unbekannte ein Fenster. In Wendschott suchen Einbrecher zwei Häuser heim.

Erneut haben Unbekannte versucht, in ein Café am Wolfsburger Nordfriedhof einzubrechen. Das teilt die Polizei mit. Erst Anfang dieses Monats war es zu einem Einbruchsversuch gekommen.

Zwischen Samstag, 17.30 Uhr, und Sonntag, 9.05 Uhr, zerstörten die Täter die Glasfüllung eines Fensters. Die Unbekannten betraten die Lokalität schließlich nicht. Ob sie gestört wurden, will die Polizei ermitteln. Sie schätzt den Schaden auf einen Betrag im unteren vierstelligen Bereich. Hinweise: (05361) 46460.

Einbrecher suchen zwei Einfamilienhäuser in Wendschott heim

In Wendschott in der Straße Im Morgenfelde sind Unbekannte in zwei Einfamilienhäuser eingebrochen.

In einem Fall reichten den Tätern zwei Stunden Abwesenheit des Bewohners, um zur Tat zu schreiten. Gegen 16 Uhr hatte er das Haus verlassen - um 18 Uhr kehrte er zurück und entdeckte ein aufgebrochenes Fenster. Die Einbrecher hatten Schränke im Haus durchsucht. Was entwendet wurde, ist noch nicht bekannt.

Polizisten stellten bei der Tatortaufnahme fest, dass auch im Nachbarhaus eingebrochen worden war. Dort sei am späten Sonntagvormittag noch alles in Ordnung gewesen, doch die Ermittler vermuten, dass der Einbruch im selben Tatzeitraum stattgefunden hat.

Nun bittet die Polizei um Hinweise: (05361) 46460.

red