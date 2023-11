Wolfsburg: Stark alkoholisierter Lkw-Fahrer gestoppt

Wolfsburg Außerdem dringen Einbrecher in ein Wolfsburger Café und in ein Privathaus ein und entkommen unerkannt. Die Polizei sucht Zeugen.

Mit 1,98 Promille wurde am Mittwochnachmittag ein 49 Jahre alter Führer eines Sattelzuges in der Straße Lehmkuhlenfeld von der Polizei aus dem Verkehr gezogen, wie die Polizei Wolfsburg mitteilt. Zeugen hatten gegen 15.15 Uhr die Polizei gerufen, nachdem der 49-Jährige mit seinem Sattelzug auf ein dortiges Firmengelände gefahren war und seinen Lkw entladen wollte. Hierbei stellten die Zeugen fest, dass der 49-Jährige stark alkoholisiert war.

Die Polizei kontrollierte den 49 Jahre alten Fahrer. Ein Atemalkoholtest ergab 1,98 Promille. Dem Mann wurde daraufhin im Wolfsburger Klinikum eine Blutprobe entnommen. Der Führerschein und die Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Unbekannte brechen in Wolfsburg in ein Café am Nordfriedhof ein

Abermals sind Unbekannte in ein Café am Nordfriedhof eingebrochen. Die Tat ereignete sich am Mittwochabend, 2. November, zwischen 17.30 Uhr und 22.16 Uhr. Dies teilt die Polizei Wolfsburg mit. Die Täter gelangten demnach ungehindert an das Café in der Werderstraße. Hier zerstörten sie nach Angaben der Polizei mit brachialer Gewalt die Glasfüllung eines Fensters und stiegen durch dieses ins Innere der Lokalität ein. Anschließend durchwühlten sie auf der Suche nach Bargeld den Tresenbereich.

Da nach Ladenschluss kein Bargeld im Café gelagert wird, gingen die Täter leer aus. Sie hinterließen allerdings einen Sachschaden von mindestens 500 Euro. Die Polizei hofft auf Hinweise und bittet darum, dass Zeugen sich bei der Polizeiwache in der Heßlinger Straße, Rufnummer 05361/4646-0, melden.

Unbekannte Täter brechen in Wolfsburger Wohnhaus ein und können unerkannt flüchten

Unbekannte Täter sind am Mittwoch, 1. November, zwischen 9 Uhr und 22.30 Uhr, in ein Wohnhaus in der Max-Valentin-Straße eingebrochen. Ob und was sie dabei alles erbeuteten, ist Gegenstand derzeitiger Ermittlungsarbeit, wie die Polizei Wolfsburg mitteilt.

Nach Kenntnisstand der Polizei gelangten die Unbekannten zur angegebenen Zeit auf das Grundstück des Wohnhauses. Hier öffneten sie gewaltsam eine Kellertür und konnten somit das Innere des Gebäudes betreten, woraufhin sie im gesamten Wohnhaus sämtliche Schubladen und Schränke nach Beute durchsuchten. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizei hofft darauf, dass Nachbarn, Anwohner oder Autofahrer verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben und bitten um Hinweise an die Polizeistation in Vorsfelde oder die Rufnummer (05361)4646-0.

red

Fragen zum Artikel? Mailen Sie uns: redaktion.online-bzv@funkemedien.de