Wolfsburg. Das Breitbandnetz der Deutschen Glasfaser in Wolfsburg ist am Freitag ausgefallen. So viele Kunden sind betroffen. Das ist der Grund.

Breitbandausfall in Wolfsburg: 1800 Privatkunden der Deutschen Glasfaser waren am Freitag von einer Großstörung betroffen. Bis in den späten Nachmittag und Abend hinein fiel das Internet in den Ortsteilen Ehmen, Mörse und Sülfeld aus, auch die Festnetztelefonie und das Fernsehen übers Internet funktionierten nicht. „Wir arbeiten mit Hochdruck daran, die Störung zu beheben. Die ersten Haushalte gehen schon wieder ans Netz“, sagte Dennis Slobodian, Pressesprecher der Deutschen Glasfaser, gegen 16.30 Uhr.

Kein Internet in Ehmen, Mörse und Sülfeld

Um 8.35 Uhr wurde bei Mäharbeiten ein Kabel beschädigt, das als Provisorium oberirdisch verlegt worden war, erklärte Slobodian. Wer das Kabel zerstört hat, vermochte der Pressesprecher nicht zu sagen. Nachdem der Schaden lokalisiert wurde, hätten die Techniker sofort damit begonnen, die einzelnen Glasfasern zu spleißen, also wieder zusammenzuschweißen. „Je mehr Fasern verschweißt sind, desto mehr Kunden können wieder ans Netz“, erläuterte Slobodian. Wann die Großstörung endgültig behoben ist, vermochte der Pressesprecher der Deutschen Glasfaser nicht zu sagen: „Die Kollegen arbeiten mit Hochdruck daran, alle Haushalte so schnell wie möglich wieder ans Netz zu bekommen.“

Wenn die Störung behoben ist, sollte das Internet in den Haushalten automatisch wieder verfügbar sein. Ist dies nicht der Fall, sollte der Router einmal vom Strom getrennt und neu gestartet werden, rät Slobodian. Die Deutsche Glasfaser werde aber auch darüber informieren, sobald die Reparatur abgeschlossen ist.