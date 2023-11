Wolfsburg. Die Stiftung der Wohnungsgesellschaft Neuland feiert im Wolfsburger Rathaus 10. Geburtstag. Dabei geht es auch um ein großes Thema.

Rund 100 Gäste kamen, um zu gratulieren: Die Stiftung der Wolfsburger Neuland-Wohnungsgesellschaft feierte in der festlich geschmückten Bürgerhalle des Rathauses ihren 10. Geburtstag. Bürgermeister Andreas Klaffehn überbrachte die Grüße des Oberbürgermeisters Dennis Weilmann, der die Neuland-Stiftung selbst zwei Jahre als Vorstand begleitet hatte. Er lenkte das Augenmerk auf die Bedeutung der Stiftung für Jugend und Senioren in Wolfsburg, heißt es in der Mitteilung.

Henning Baden von der Deutschen Stiftung für Engagement und Ehrenamt schaute in seinem Redebeitrag nach vorn und machte das an den vier „Ds“ der Transformation fest: Demokratie, Diversifizierung, Digitalisierung und Dekarbonisierung: „Wo steht die Stiftung in Wolfsburg, wohin kann es in den nächsten zehn und mehr Jahren gehen?“

Demografische Wandel ist ein großes Thema bei der Wolfsburger Neuland

Kuratoriumsvorsitzende Immacolata Glosemeyer hob Projekte der Stiftung hervor, die sich an diesen vier „Ds“ der Transformation spiegeln. Vorstandsvorsitzende Irina Franz schließlich wand sich dem inzwischen knapp 30 Engagierten jeden Alters umfassenden Team der Stiftung zu und hob die Leistungen der Menschen in der Stiftung hervor. Ihr Thema war besonders der demografische Wandel, würden doch im kommenden Jahr Projektleitung, Stiftungsmanagement und Geschäftsführung mit dem Ausscheiden von Helga Wissmann, Anne-Katrin und Herbert Haun deutlich verjüngt. Kerstin Koch, Florian Neumann, Jihan Ismail und Andrea Busch seien bereits eingearbeitet und stünden in den Startlöchern.

Das Gesangsensemble des Tanzenden Theaters unter Leitung von Cinzia Rizzo habe den Ansprachen-Teil der Veranstaltung mit ausgesuchten Songs aufgelockert, heißt es weiter. Zum Schluss habe es viel Raum zum Netzwerken mit kleinen Leckereien und Getränken gegeben.

