Wolfsburg. Welche Stadt ist die nachhaltigste? Zuletzt kam der Sieger aus Niedersachsen: Wolfsburg. Doch nun gibt es einen neuen Spitzenreiter.

Wolfsburg ist nicht mehr führend im bundesweiten Vergleich der nachhaltigsten Städte. Das geht aus der am Donnerstag veröffentlichten Studie von IW Consult im Auftrag des Internet-Portals Immoscout24 und der «Wirtschaftswoche» hervor. Demnach liegt Wolfsburg im Ranking nur noch auf Platz drei und fällt hinter Heidelberg und Ingolstadt zurück. Die letzten drei Plätze des Vergleichs unter 71 Großstädten gehen an Herne, Duisburg und Gelsenkirchen.

Wolfsburg im Niedersachsen-Vergleich weiter unangefochten auf Platz 1

In Niedersachsen bleibt Wolfsburg aber unangefochtene Nummer eins. Braunschweig liegt in diesem Jahr laut Studie bundesweit auf Platz elf, Oldenburg belegt Rang 24 - die Region Hannover schafft es auf Platz 28. Mit Ingolstadt, Wolfsburg und Stuttgart auf Rang acht landeten auch in diesem Jahr wieder drei Autostädte in den Top Zehn. Der Nachhaltigkeitsindex umfasst ökonomische, ökologische und soziale Faktoren.

Bei der jährlichen Untersuchung werden neben der Nachhaltigkeit auch die aktuelle Lage (Niveau) und Veränderungsraten (Dynamik) verschiedener Indikatoren verglichen. Im Dynamikranking schaffte es Oldenburg auch in diesem Jahr als einzige Stadt Niedersachsens unter die Top Ten, verschlechterte sich allerdings im Vergleich zu dem Vorjahr um zwei Plätze von Rang acht auf zehn. Unter die Lupe genommen wurden die 71 deutschen kreisfreien Städte mit mehr als 100 000 Einwohnern.

dpa