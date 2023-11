Wolfsburg. Die Jugendförderung der Stadt Wolfsburg beteiligt sich an bundesweiten Aktionstagen. Beteiligte Akteure erheben eine Forderung.

Das Motto lautet: „Wir sind Pflichtaufgabe – Offene Kinder- und Jugendarbeit nachhaltig anerkennen, ausbauen und fördern!“ Von Donnerstag, 16. November, bis Samstag, 18. November, ruft die Bundesarbeitsgemeinschaft „Offene Kinder- und Jugendeinrichtungen“ bundesweit zur Teilnahme an der Kampagne „Tag der OKJA 2023“ auf – und die Jugendförderung der Stadt Wolfsburg beteiligt sich aktiv an den Aktionstagen, wie es in der Mitteilung der Verwaltung heißt.

„Die Offene Kinder- und Jugendarbeit (OKJA) ist nicht nur entscheidend für die Bewältigung der aktuellen gesellschaftlichen Krisen, sondern auch für die Unterstützung junger Menschen in ihren Entwicklungsaufgaben“, betont Iris Bothe, Dezernentin für Jugend, Bildung und Integration.

Die OJKA soll Wolfsburger Jugendliche fit für die Demokratie machen

Sie erklärt weiter: „Die OKJA schafft vielfältige Frei- und Erprobungsräume und dient als wichtiger Schutzraum und Anlaufstelle mit Vermittlungspotenzial. Als demokratischer Bildungsakteur trägt sie dazu bei, aktive Bürgerinnen und Bürger zu fördern, Jugendpolitik zu gestalten und junge Menschen demokratiefit zu machen. Eine bedarfsgerechte Ausfinanzierung und die Anerkennung als zentrale kommunale Aufgabe sind entscheidend, um ihre Rolle zu stärken.“

Die Jugendförderung der Stadt Wolfsburg organisiert viele Aktivitäten der OKJA an den Aktionstagen. Initiiert werden die Veranstaltungen durch das Stadtjugendpfleger-Team Christoph Block und Janik Fuge. „Uns ist es gerade in diesen gesellschaftlichen Krisenzeiten wichtig, im Sinne unserer Zielgruppen für die OKJA und deren Möglichkeiten zu werben. Kinder und Jugendliche in Wolfsburg brauchen ganzheitliche, informelle Bildungsangebote der OKJA ergänzend zum Schulsystem, um ihren freiwilligen Interessen, Möglichkeiten und Entwicklungspotenzialen begegnen zu können. Leistungen der OKJA dürfen nicht gekürzt, sondern müssen ausgebaut und kontinuierlich stabilisiert werden“, so Christoph Block und Janik Fuge.

Weitere Informationen zu den Aktionstagen und Aktivitäten gibt es online auf der Website der Jugendförderung unter www.jugendraumgeben.de.

